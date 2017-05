ARMADO

Elecciones 2017: la candidatura de Manes acrecienta la interna radical dentro de Cambiemos

El diputado nacional de la UCR, Ricardo Alfonsín, cruzó al vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, quien declaró que el neurocientífico Facundo Manes iba a tener un lugar en la lista: “Los candidatos del radicalismo, sean los que fueran, los elige el radicalismo, no el PRO”, le retrucó Alfonsín.

La lista de diputados nacionales de Cambiemos dejó expuesta la ya consabida interna dentro de la UCR. Luego de que el vicegobernador bonaerense se pronunciara a favor de la candidatura del neurocientífico Facundo Manes, el diputado nacional del radicalismo, Ruicardo Alfonsín, salió a su cruce.“A los candidatos del radicalismo, sean los que fueran, los elige el radicalismo, no el PRO”, consideró Alfonsín al tiempo que agregó no habla de nombres y nunca cuestionó la candidatura de Manes porque “nunca personalizó”.“Salvo que no me hayan dicho la verdad, hasta ahora nadie en el partido ha propuesto nombres”, apuntó Alfonsín y chicanéo al segundo de Vidal al sostener: “Salvo que no me hayan dicho la verdad, hasta ahora nadie en el partido ha propuesto nombres”.Cabe destacar que este viernes por la mañana, el propio Salvador había afirmado en diálogo con radio Cooperativa que no tenía dudas que “Facundo Manes va a tener un lugar en la lista" ya que “jerarquiza la lista y la gestión"."Yo acompaño y pongo el hombro en la candidatura de Manes; todo se va a definir de aquí al 24 de junio", finalizó Salvador.Cabe destacar que en el Pro, la candidatura de Manes ya supo generar discordia cuando el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, salió a confirmar su candidatura como cabeza de lista dentro de la nómina de diputados bonaerense y después debió autodesmentirse