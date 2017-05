POLEMICA

Entre acusaciones de anticonstitucionalidad y machismo, la Paridad vuelve al centro del debate

El diputado provincial del unibloque Justicialismo Bonaerense, Mario Giacobbe, aseveró que la medidda vulnera la ley de Partidos Políticos y por lo tanto no es constitucional y la referente del massismo, Malena Galmarini, fue tajante: "Me preocupan más los argumentos machistas que las objeciones constitucionales a la paridad"

La ley de Paridad que obliga a los partidos políticos a armar listas proporcionales en materia de género volvió a dar que hablar en el territorio bonaerense.Esta vez, el diputado provincial del unibloque Justicialismo Bonaerense, Mario Giacobbe, y la máxima impulsora de la ley, Malena Galmarini, cruzaron miradas sobre la aplicación de la iniciativa“Cuando se votó la ley, técnicamente me abstuve. Es una ley que no está adecuada a los partidos políticos”, sentenció el diputado Mario Giacobbe (Justicialismo Bonaerense) que, en ese sentido, puso como ejemplo al peronismo, que “tiene un sistema de mayorías y minorías y no de representación proporcional; por lo cual, si la lista A y la lista B llevan a una mujer o un hombre arriba los dos, eso se va a alterar cuando vayan a la conformación definitiva”. Y ese problema “también lo tiene el Frente Renovador, porque antes habría que haber adecuado la ley de Partidos Políticos”.Para Giacobbe, “en el mundo, el cupo como herramienta se usa como un piso, pero nunca se va a llegar a tener una cámara 50% y 50%, porque técnicamente es imposible. Hay ocho secciones electorales que te dicen que por más que hagas la lista de paridad, una fuerza va a meter equis cantidad de legisladores y otras, a lo mejor, uno solo; entonces puede quedar 60 a 40”.El legislador advirtió una intromisión “en la voluntad del sufragante”, y adujo que “se vulnera la voluntad de los partidos políticos de elegir libremente, cosa que no se puede hacer”.“Nosotros vamos a votar legisladores nacionales con una ley y provinciales con otra ley bien distinta, y no hay antecedente en el mundo de que la paridad 50 y 50 después redunde en un 50 y 50 dentro de las cámaras”, sentenció.El argumento para ir en contra de la ley, según el diputado de Berazategui, “es que vulnera la autonomía de los partidos políticos. Con el mismo criterio, mañana obligamos a la mitad de los municipios a que presenten candidatas a intendentes que sean mujeres, y eso es un disparate; o lo usamos para el gabinete provincial y le pedimos que pongan la mitad de mujeres. ¿Y si no las tenés, qué haces? Tenés que inventar puestos”.Por otra parte, la máxima impulsora de la ley de Paridad de Género, Malena Galmarini, dialogó con La Tecla y descartó que su aplicación esté por fuera del marco de la ley. “La verdad, me preocupan más los argumentos machistas que las objeciones constitucionales a la paridad, ya que el núcleo duro de esta discusión se resolvió a su favor en tiempos del cupo femenino”, señaló.Para la referente del Frente Renovador, “los que dicen que (la ley) es inconstitucional están viendo sólo una parte de la Constitución. Son los mismos que hace unos años creían que la violencia de género era un tema privado, pero la realidad es que no hay derechos individuales sin un Estado presente que los garantice”.La esposa de Sergio Massa consideró que en la actualidad “tenemos un mejor fundamento constitucional, ya que el artículo 37 y los pactos de derechos humanos establecen que la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará mediante acciones positivas, y la ley de Paridad es una muy concreta de esas acciones positivas”.Galmarini remarcó que “la paridad no sólo es constitucional, sino que establecerla es una exigencia de la Constitución. Es una profundización y un reconocimiento del éxito de la ley de cupo”.Para la secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano de Tigre, “si un día los hombres fueran un grupo perjudicado (cosa que hoy parece lejano), deberíamos, en concreto y no en abstracto, revisar su constitucionalidad. Pero mientras tanto no usemos el discurso de los derechos para violar otros derechos”.Además, la dirigente desestimó que internamente en el massismo haya diferencias por este tema: “En el Frente Renovador hay un consenso respecto de lo necesaria que es la paridad en Argentina”.Por último, Malena Galmarini les respondió a aquellos que miran de reojo la iniciativa: “A los compañeros que ejemplifican que la ley no es necesaria porque hay una gobernadora, o una vicepresidenta, les digo que en temas de paridad, para muestra no basta un botón. Tenemos que hacer que todas las mujeres puedan acceder en igualdad, por lo que un caso no nos exime de dar herramientas para hacerlo más fácil”.