ENSENADA

Intendente K, disgustado con la Provincia: dice que Vidal no le atiende el teléfono

El jefe comunal Mario Secco habló con Cadena Río y se despachó contra la gestión: “No les calienta, han abandonado tremendamente Ensenada, es una barbaridad lo que están haciendo”.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, habló con Cadena Río tras la entrevista que dio ayer la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a C5N: “Muchos dicen que Cristina se fue y que no habla más, y yo me los quedo mirando, a mí a veces me llama de Río Gallego cuando se entera de que tuve un problema para ver cómo estoy, siempre existió una compañera que estuvo cerca, para mí nunca se fue”, afirmó.“Algunos son bastante salames y creen que Cristina ignora todo lo que está pasando, la tiene tan clara distrito por distrito en la cabeza, quién juega bien, quién mal, cuál es la situación, la tiene bastante clara”, agregó.Sobre la derrota en las últimas elecciones generales, evaluó: “Por ahí pensamos que el candidato era bueno y no fue tan bueno; tal vez cansamos, estuvimos 12 años y medio y sufrís un desgaste, la gente se había acostumbrado y quiso cambiar para estar mejor”.En tanto, se refirió a “la gran estafa electoral que hizo Cambiemos mintiéndole a la gente, haciéndole inflar globitos”. En este sentido, desarrolló: “Están haciendo un desastre; el blindaje mediático que tiene la gobernadora Vidal, cuando vos tenés que bancar la salud porque no te dan una curita, cuando no te dan una tiza para 76 escuelas, así nos tratan a los intendentes que ellos no pueden disciplinar”.“Persiguen de tal manera a los que no nos disciplinamos, ya ni nos quieren pagar los impuestos de las empresas de la Provincia, les encanta la guita que genera Ensenada, que es el segundo polo industrial que más aporta al PBI nacional, y cuando te tienen que dar el pedacito que te corresponde, te lo sacan”, dijo.“Yo pensé que Macri iba a ser el jodido, pero me doy cuenta de que la gobernadora también deja mucho que desear. No te atiende el teléfono, dejan obras paradas, no les calienta, han abandonado tremendamente Ensenada, es una barbaridad lo que están haciendo, y es una fotografía de lo que están haciendo en el resto del país”, expuso.Por último, concluyó que “cuando gobierna el liberalismo, son empresarios tomando decisiones para sus propias empresas. Sino ¿cómo entendés la ley para blanquear la guita? Los vienen corriendo en el mundo con las cuentas en paraísos fiscales, y se hicieron una ley para blanquear la guita que hicieron en otros tiempos”.