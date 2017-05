DECLARACIONES CRUZADAS

Desde el massismo le marcaron la cancha a Peña: “Haga menos marketing, deje el relato y dé soluciones”

Los diputados nacionales Lavagna y Schwindt apuntaron contra el Jefe de Gobierno: "Peña no quiere la Ley de Góndolas para que no se le toque el negocio a su familia en La Anónima", afirmaron.

Los diputados nacionales Marco Lavagna y Liliana Schwindt le respondieron al Jefe de Gobierno, quien había apuntado contra Sergio Massa al afirmar que representa “volver al pasado”. "Peña no quiere la Ley de Góndolas para que no se le toque el negocio a su familia en La Anónima", afirmaron.“Ahora nos quieren condenar a la discusión de ir para atrás con la corrupción o seguir con el ajuste, por eso decimos el Gobierno y el Kirchnerismo son dos caras de la misma moneda. Nosotros creemos que hay alternativas. Somos los únicos que mostramos un camino alternativo, con propuestas concretas para solucionar los problemas del presente”, destacó Lavagna.El diputado nacional y referente económico manifestó que “el pasado es no resolver los problemas, por ejemplo el de la suba de precios. El Jefe de Gabinete critica nuestro plan Bajemos los Precios pero no tiene ninguna propuesta concreta para resolver el problema".“Es hora de trabajar de modo constructivo para resolver los problemas de los argentinos", afirmó Lavagna.Por su parte, Liliana Schwindt reflexionó: “Es muy triste que el Jefe de Gabinete esté acusando y adjetivando a un líder opositor, cuando en realidad deberían estar gobernando. Hay que dejar de hablar como si estuvieran en campaña prometiendo y anunciando lo que van a hacer, para empezar a efectivamente hacer. A Peña y al Gobierno le pedimos que haga menos marketing, deje el relato y dé soluciones a los problemas de la gente".“En este año y medio de gobierno, lo único que han hecho es beneficiar a los grupos concentrados económicos y de poder. Están del lado de las petroleras, las mineras y los fabricantes de alimentos porque ellos y sus familias forman parte de esas empresas", agregó."Mientras tanto, el descontrol de precios y la cartelización perjudican la mesa de los argentinos, al trabajador que tiene que llenar el changuito y a las PyMEs argentinas que no pueden competir con las grandes marcas en las góndolas. Es que Peña no quiere la Ley de Góndolas para que no se le toque el negocio a su familia en La Anónima”, señaló la diputada.