CONCLAVE RADICAL

El radicalismo apura el accionar y define las cabezas de la campaña en la Provincia

Según pudo saber La Tecla.info, el Comité Nacional del partido centenario convocó a cuatro bonaerenses para que se pongan al frente de la campaña electoral. El vicegobernador, un intendente y dos legisladores son los nombrados.

A poco menos de un mes para la presentación de listas, y mientras se deciden definitivamente los nombres que representarán a la alianza Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, la Unión Cívica Radical nacional apura los tiempos para delinear un accionar propio en el suelo bonaerense.En ese sentido, según pudo saber La Tecla.info, el Comité Nacional del partido centenario se metió de lleno en el radicalismo provincial y eligió a cuatro alfiles para que sean quienes lideren la campaña boina blanca.En definitiva, los elegidos son el vicegobernador Daniel Salvador; el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola; y los legisladores Sandra París y Maximiliano Abad.El cuarteto de radicales, junto a sus equipos de comunicación, fueron convocados para participar de un seminario que dará la UCR con el objetivo de avanzar en una estrategia lineal en materia digital. El cónclave será el próximo martes 6 de junio y tendrá como meta capacitar y coordinar el trabajo que se llevará adelante en los comicios de medio término en materia comunicacional.La convocatoria del organismo nacional se da en los momentos de definición de candidatos del frente Cambiemos y luego de que se confirmará la pertenencia del radicalismo a la alianza.Vale recordar que en la Convención Provincial de la UCR, los convencionistas boinas blancas votaron al unísono participar dentro del oficialismo bonaerense y apoyar el fortalecimiento del mismo. A su vez, tal como anticipó La Tecla.info, se aprobó que solamente en los distritos donde no se logre alcanzar una lista de consenso el camino sean las elecciones PASO.Con dicho panorama, el partido centenario definirá el accionar para acompañar las elecciones con una misma línea mientras aguarda por la definición de los nombres que encabezarán las nóminas.Cabe destacar que entre los candidatos y candidatas que pican en punta, la candidatura de Facundo Manes ha generado algunos cimbronazos dentro de Cambiemos. Es que, el neurólogo de cuna radical es un hombre deseado por María Eugenia Vidal, por ello desde un sector UCR reclaman que su puesto sea a cuenta del PRO y no de la Unión Cívica.En ese sentido se expresó Ricardo Alfonsín en las últimas horas, quien disparó: “Si el PRO quiere llevar a Manes como candidato del radicalismo se equivoca; los candidatos de la Unión Cívica Radical los elige el partido”. Si bien no disgusta el nombre de Manes, buscarán que no cuente como candidato radical y, de esa manera, defender el puesto.Así las cosas, el radicalismo, al menos, comenzará a delinear la estrategia electoral propia para llevar adelante en Cambiemos.