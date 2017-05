EXCLUSIVO

"En Quilmes convivían todas las fuerzas del mal"

Martiniano Molina, jefe comunal quilmeño por Cambiemos, recibió a La Tecla para realizar un balance de su gestión y conversar sobre el panorama electoral y el armado de las listas.

Martiniano Molina, jefe comunal de uno de los distritos más picantes del Conurbano bonaerense, dialogó mano a mano con La Tecla sobre los desafíos en Quilmes, las elecciones de medio término y el rol de la oposición.-Después de un año y medio de estar al frente del municipio de Quilmes, ¿cómo fue la transición del mundo de la cocina al de la política? Un cambio brusco…-El balance es positivo, sobre todo teniendo en cuenta el municipio que recibimos, absolutamente desordenado, era un caos. En Quilmes convivían todas las fuerzas del mal, el distrito siempre estuvo en el ranking top five de las malas noticias. Nos llevó muchísima energía poder partir de cero, porque partimos de menos cinco. El trabajo fue enorme, y sigue siendo gigante el esfuerzo de todo el equipo. En el municipio no existía ninguna área que planificara, lo que se hacía era a la marchanta. Nosotros creamos la Secretaría General, que está destinada a eso, y desde los primeros días incorporamos los diálogos ciudadanos, para que los vecinos nos contaran qué necesitaban para sus barrios. A partir de allí comenzaron a concretarse las obras y empezamos a reordenar el municipio. Creo que hemos revertido la situación; lo vivo en la calle, los vecinos me lo dicen, y siento que vamos por el buen camino.-En Quilmes hay varios pesos pesados del peronismo: “El Barba” Gutiérrez, Aníbal Fernández, Sergio Villordo... ¿Cómo es el peronismo como oposición?-Cambiemos es este nuevo espacio que se define por las personas que compartimos los valores de decir la verdad, estar cerca, ser claros con nuestro mensaje y hacer lo que nos comprometimos a hacer. Esto es lo nuevo en la política. Por otro lado hay un sistema político que operó durante las últimas décadas en la Argentina, que ya ha demostrado lo que fue capaz y lo que es incapaz de hacer. Todo el dinero que hoy está yendo a la obra pública había terminado en los bolsillos de muchísimos funcionarios. Más allá de las distintas personas que hayan compuesto estos espacios, eso es lo más claro que podemos decir.-Hace unos días lanzaron la mesa de Cambiemos de la Tercera sección. ¿Creé que en esta elección se va a profundizar la idea de que la Tercera ya no es más el bastión peronista que era?-Cambiemos es un espacio amplio, que sigue creciendo, que incorpora fuerzas de distintos ámbitos, inclusive personas que no venían de la política, como es mi caso. Radicalismo, Coalición Cívica, Vecinalismo, Fe; todos compartimos los mismos valores; esa coincidencia es la clave, y creo que queda muy claro hacia dónde vamos. En la elección del 2015 ganamos en Quilmes, en Lanús; hoy la Provincia está gobernada por 70 intendentes de Cambiemos, del total de 135; no es algo menor, y como vimos en la mesa de la Tercera sección, el frente se sigue ampliando. Ya hemos demostrado que podemos seguir avanzando y evolucionando, y creemos que nuestra próxima elección va a ser muy buena.-Junto con Néstor Grindetti son los intendentes de más peso de la Tercera. ¿Qué injerencia van a tener en el armado de las listas?-Es un poco prematuro hablar de esto, falta para el cierre de listas. Lógicamente, nosotros tenemos un peso importante sobre la Tercera sección, pero acá se charla absolutamente todo, éste es un espacio que dialoga con todos. Como dijo María Eugenia, todavía falta un poco para la definición.-¿Cómo ve a los candidatos que se están tanteando? Esteban Bullrich, Gladys González, Facundo Manes…-Todos ellos, y también “Toty” Flores y Marisel Echecoin, representan los valores del espacio, así que estoy muy tranquilo. Sobre todas las cosas, y más allá de las personas, está Cambiemos; creo que es muy claro lo que decimos y lo que hacemos, y que se ve la armonía y la integración que hay dentro del frente.-¿Cuáles son las expectativas para la elección local en el Concejo Deliberante? Si bien ustedes ponen en juego solamente dos bancas, ¿esperan sumar otras?-Desde lo cuantitativo, seguramente va a haber un crecimiento. Pero lo más importante que va a suceder aquí tiene que ver con lo cualitativo. Van a sumarse a los espacios legislativos personas que comparten estos valores, y que van a dejar atrás ese sistema político que operó durante tantos años; y vamos a seguir profundizando este camino que propone Cambiemos.-“El Barba” Gutiérrez fue el único intendente reelegido en Quilmes desde el regreso de la democracia. ¿Usted va a ir por la reelección en 2019?-Estoy enfocado en la gestión, que es la mejor campaña que podemos hacer, y lo creía antes de participar en política. Esto se va a decidir mucho más adelante; si todavía no están cerradas las listas para esta elección, imagínense lo que falta para 2019.