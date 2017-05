ELECCIONES 2017

Post-entrevista a CFK: por ahora, el randazzismo insiste con las PASO

El diputado provincial, Fernando “Chino” Navarro, fue uno de los primeros en salir a hablar luego de que la ex presidenta insistiera con una lista única. A un mes del cierre de listas, no hay acuerdo.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tal como había adelantado en el marco de la reunión que tuvo con una veintena de intendentes, dijo en una entrevista concedida a C5N que "si es necesario que sea candidata para dar más votos, lo soy" y volvió a pedir por una lista única en las próximas elecciones primarias.El mensaje fue dirigido específicamente a Florencio Randazzo y su grupo de adherentes, quienes insisten en presentar su propia lista y competir en las PASO a pesar de la solicitud de CFK.Uno de los primeros en salir a responder fue el diputado provincial Fernando “Chino” Navarro. “Nosotros creemos que las PASO son una oportunidad para reconstruir el peronismo. Florencio Randazzo es un buen candidato para reconstruir una mayoría muy amplia, plural y diversa para intentar frenar el ajuste que Macri tiene pensado llevar adelante después de las elecciones”, dijo en declaraciones a radio La Red.“Creemos que la crisis que vive el peronismo después de dos derrotas consecutivas se resuelve debatiendo, en la disputa racional, responsable y fraterna, haciendo análisis de por qué perdimos, haciendo propuestas. Lo mejor es que elija el pueblo a los candidatos y construir la unidad después de las PASO. Es una medida sana. Los que ganan, conducen y los que pierden, acompañan”, reiteró.Asimismo, aseguró que descartar la herramienta sería un error “teniendo en cuenta que lo que se pone en juego no es el destino del peronismo ni de un dirigente, sino hay una realidad que nos exige que la oposición se haga cargo defendiendo a quienes están sufriendo”.Con respecto a la posible candidatura de Cristina, el diputado de la Tercera sección y dirigente de Movimiento Evita, señaló: “Fue Presidenta y sería muy bueno que el peronismo presente sus mejores candidatos, jerarquizaría las PASO, sería muy positivo”.Cabe destacar que la ex mandataria nacional brindó este jueves por la noche una entrevista al canal C5N, en la que deslizó la posibilidad de jugar en las próximas elecciones, pero con la condición de que su participación sea consensuada con el resto del peronismo."Nadie puede suponer sensatamente que estoy atrás de un cargo de senadora o diputada. Fui senadora, fui diputada, fui dos veces presidenta, pero hay responsabilidades históricas", dijo CFK."Yo creo que hay que construir una unidad porque esta gente ha pivoteado sobre la falta de unidad del movimiento obrero; siento la obligación de unir lo más que se pueda para ponerle límites al ajuste neoliberal", enfatizó cómodamente sentada en el Instituto Patria.En otro tramo de la nota señaló que "En principio voy a convocar a la mayor parte de los argentinos. Es lo que tiene que hacer cualquier persona con responsabilidades".