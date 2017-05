BOLETIN OFICIAL

Se oficializó al nuevo ministro de Producción bonaerense

Con su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, Javier Tizado quedó formalmente designado como titular de la cartera que estuvo acéfala por seis meses.

Si bien la presentación de Javier Tizado como ministro de Producción se realizó hace varias semanas, con la propia gobernadora María Eugenia Vidal dándole la bienvenida, recién este viernes se hizo definitiva su designación. Mediante el decreto 119E de la Jefatura de Ministros de la Provincia, con fecha del 18 de mayo, se hizo oficial la llegada del vicepresidente de Chacarita Juniors al equipo bonaerense de Cambiemos.Vale recordar que al asumir, Tizado pidió “un aplauso al equipo del Ministerio de Producción de la provincia, porque mantuvieron el ministerio funcionando y estoy seguro que serán valiosos colaboradores en mi gestión”.“Qué tamaña responsabilidad me has dado María Eugenia”, afirmó visiblemente emocionado y sostuvo que “desde el Estado provincial vamos a sentar las bases para logar nuestro objetivo de pobreza cero”.Luego le habló a los sectores empresariales presentes en el Salón Dorado y les dijo: “Ustedes saben hacer su trabajo y quiero estar cerca de ustedes. Tenemos un objetivo: Más y mejor trabajo y lo vamos a lograr a través del diálogo”.En ese sentido les pidió “que no bajen los brazos, que inviertan, que creen trabajo, pero sobre todo que me usen para estos objetivos. Tenemos una oportunidad única”.“Tengo industrias en mis venas, creo en la industria nacional, pero fundamentalmente creo en los emprendedores, en las pymes”, expresó y agregó: “Vamos a sacar la provincia adelante”.