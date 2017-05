JUSTICIA

Avances: se vienen los cambios en la selección de Jueces

En la sede del Ministerio de Justicia se desarrolló la primera reunión de la Comisión para la actualización del proceso de capacitación y selección de jueces, encabezada por el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, y el vicegobernador Daniel Salvador.

"Dentro de todos los proyectos de transformación que encabeza la gobernadora, María Eugenia Vidal, encaramos ahora el cambio y modernización en el sistema de selección de jueces”, expresó Ferrari, y remarcó que “objetivar la evaluación y disminuir el margen de discrecionalidad constituye un reaseguro para los ciudadanos de la Provincia".Estuvieron presentes, además, los diputados Sandra Paris (Cambiemos); Lucía Portos (FpV) y Mario Pablo Giacobbe (Justicialismo bonaerense); el secretario de la Suprema Corte de Justicia, Néstor Trabucco, y el fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, Carlos Altuve.El Colegio de Abogados de la Provincia estuvo representado por Sergio Volante; y el Colegio de Magistrados por Marcelo García, Marcelo Fabián Valle y Roberto Rosales. En tanto, asistieron los juristas Guillermo Sagues, Héctor Méndez y Enrique del Carril, quienes aportaron su experiencia en la materia.Vale recordar que días atrás la mandataria provincial estuvo en los estudios de América TV y entrevistada por Pamela David dejó una serie de definiciones sobre el rol de la Justicia en el territorio bonaerense.En ese sentido, aprovechó sus minutos al aire para realizar observaciones sobre el sistema judicial y abogar para que se vote justamente una nueva ley de selección de jueces ya que "los que hoy hay no tienen el mejor puntaje".Además, en ese entonces también apuntó contra la labor del Consejo de la Magistratura a quienes le pidió que trabajen "para que un juez que no hace bien su trabajo, se vaya". Y agregó: "Hace años que en la Provincia no se va un juez.