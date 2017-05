ENTREVISTA

CFK ratificó que juega: "Si es necesario que sea candidata, lo seré"

La ex presidenta, tal como había adelantado en el marco de la reunión que tuvo con una veintena de intendentes, dijo en una entrevista concedida a C5N que "si es necesario que sea candidata para dar más votos, lo soy"

Agregó que "nadie puede suponer sensatamente que estoy atrás de un cargo de senadora o diputada. Fui senadora, fui diputada, fui dos veces presidenta, pero hay responsabilidades históricas"."Yo creo que hay que construir una unidad porque esta gente ha pivoteado sobre la falta de unidad del movimiento obrero; siento la obligación de unir lo más que se pueda para ponerle límites al ajuste neoliberal", enfatizó cómodamente sentada en el Instituto Patria.En otro tramo de la nota señaló que "En principio voy a convocar a la mayor parte de los argentinos. Es lo que tiene que hacer cualquier persona con responsabilidades"."Yo me siento con la responsabilidad histórica de convocar al reagrupamiento del campo popular, nacional y democrático. De reagrupar fuerzas para que esto no se desmadre", indicó la viuda de Néstor Kirchner, a quien muchas encuestas dan en la cima de las mediciones.La ex mandataria también celebró "el gesto muy importante" que tuvo el papa Francisco con Milagro Sala, a quien calificó como "la primera presa política".Durante la entrevista, que se extendió casi una hora y media, Cristina le pegó duro al gobierno de Mauricio Macri; y en cuanto a la homilía de Mario Poli dijo que "era hora que la Iglesia se expresara. Este 25 de mayo me da tristeza. Me da desamparo. Me da soledad. Siento que el pueblo argentino, parte del pueblo argentino, está desamparado"."Esto que decía Poli, que la inequidad genera violencia, yo ya lo viví. Yo viví en una Argentina de proscripciones, de mucha violencia. Yo no quiero pibes que salgan de caño porque no tienen trabajo y no tienen oportunidades"."Cuando un pibe de 18 años que no terminó la primaria o la secundaria piensa que para la sociedad no vale nada, ¿por qué va valer la vida del otro?", profundizó.