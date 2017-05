DESDE MALVINAS ARGENTINAS

Massa y Stolbizer presentaron "Un país" y apuntan fuerte a las PASO

Sergio Massa y Margarita Stolbizer fueron los oradores principales en un acto que tuvo lugar en el Direct TV Arena de Tortuguitas, en el cual presentaron "Un País", un espacio de unidad para trabajar por "la Argentina de las oportunidades".

En ese marco, Massa sostuvo: "Nos quieren hacer creer que no existe otra alternativa. Pero subestiman la inteligencia del pueblo argentino: la gente ya sabe que nosotros estamos acá para representarlos, ya sabe que nosotros somos la alternativa”.Ante un estadio colmado por más de 10 mil personas, entre vecinos, militantes y dirigentes, Sergio Massa y Margarita Stolbizer presentaron "Un País", un nuevo espacio de unidad y trabajo en conjunto.Al respecto, Sergio Massa aseguró que "un país progresa cuando se construye sin populismos que hipotecan el futuro y sin neoliberalismos que ajustan siempre a los que menos tienen. Un País nace con el objetivo de trabajar por la Argentina de las oportunidades para todos los argentinos, con propuestas concretas en economía, producción, trabajo, seguridad, educación, salud, justicia, cultura”.Al inicio del acto, Massa agradeció a los radicales, a los demócratas cristianos, a los desarrollistas, a y los “miles” de peronistas que “hoy están acá levantando la bandera de la causa del trabajo, mientras otros están levantando causas en los tribunales”.En ese sentido, remarcó que “un país se construye con coraje, el mismo que cada uno de ustedes mostró cuando allá en 2013 nos querían imponer a Cristina eterna y tuvimos el valor de frenarla. Si vuelve a aparecer, vamos a volver a tener ese valor. No nos van a condenar a elegir entre un gobierno para ricos y un gobierno de delincuentes”.En sintonía con la fecha patria, el líder del Frente Renovador destacó: “El 25 de mayo es una fecha ideal para volver a reflexionar sobre el destino de nuestro país, para pensar entre todos cómo construir la Argentina que anhelamos desde hace ya demasiado tiempo. Y para hacer una autocrítica: después de 33 años de democracia no hemos resuelto los problemas más importantes de la gente”.“Nosotros sabemos adónde vamos, contamos con un programa y tenemos el equipo para llevarlo a cabo, pero por sobre todo tenemos una visión de país serio, justo y unido. Esa es la propuesta en común que presentamos hoy el Frente Renovador y el GEN”, indicó.Sobre el espacio conjunto presentado, Massa dijo querer que “de una vez por todas nuestro país sea la Argentina de las oportunidades. Con un proyecto en común que trabaje por una Argentina inclusiva que no deje a un 30% de la población en la banquina del progreso. Con un equipo que tiene mucha experiencia de gestión y está preparado para pelear por el bolsillo de la gente con propuestas sólidas y rigurosas”.En referencia a los desafíos que enfrenta la Argentina, Massa reflexionó: “Un país se construye dejando de lado la grieta, abandonando esas peleas sin sentido que ponen por delante las estrategias electorales a los intereses de la Nación. Un país se consolida con equipos serios, con experiencia y con prestigio. Un país se fortalece cuando su economía sirve a los hombres y mujeres de carne y hueso, y no a los negocios de amigos ricos”.Tras remarcar la importancia de que “trabajo, producción y educación sean motores de crecimiento”, así como la necesidad de incentivar el mercado interno, porque “un país crece cuando por delante se pone a los intereses de las pequeñas y medianas empresas”, Massa destacó que “un país es digno cuando brinda jubilaciones dignas, que le permitan a nuestros jubilados comer y curarse sin tener que mendigar”, y que “un país es justo cuando dice ´Nunca más´ las veces que sea necesario, como lo hicimos la mayoría de los argentinos el 10 de mayo pasado, para que nadie venga a poner en duda la política de Derechos Humanos”.“Un país es equitativo cuando elimina por completo el impuesto a las ganancias a los trabajadores, cuando deja de pedirle un esfuerzo más al laburante mientras se le quitan retenciones a la minería, cuando tiene una escuela pública que no solo da clases todos los días sino que forma a los chicos y chicas para el siglo XXI, no para el siglo XX”, agregó.Massa también se refirió a la necesidad de contar con leyes claras que castiguen a los delincuentes y protejan a los ciudadanos para vivir con seguridad, con penas que se cumplan en su totalidad, con leyes que obliguen a devolver la plata que se robaron del Estado, con convicción para enfrentar el narcotráfico.“Un país progresa cuando se construye sin populismos que hipotecan el futuro y sin neoliberalismos que ajustan siempre a los que menos tienen. Nos quieren hacer creer que no existe otra alternativa. Pero subestiman la inteligencia del pueblo argentino: la gente ya sabe que nosotros estamos acá para representarlos, ya sabe que nosotros somos la alternativa”, añadió.“Miremos hacia adelante. Un país progresa cuando se construye en una mesa grande, con lugar para muchas voces, porque en las mesas chicas no hay espacio para la sensibilidad social. Un país progresa de verdad cuando tiene un rumbo claro y honesto”.“Argentina puede y tiene que ser un país así. Así nace Un País, un espacio en el que la política ocupa el protagonismo que tiene que tener y se encarga de asuntos concretos: economía, producción, trabajo, seguridad, educación, salud, justicia, cultura. Argentina no puede perder más el tiempo. Por eso adelantamos Bajemos los Precios, el plan que surgió escuchando las necesidades de la gente y al que ya se sumaron un millón de argentinos y se siguen sumando cada día”, remarcó Massa.“La gente está harta de relatos y peleas electorales, necesita soluciones. Nosotros estamos acá, trabajando muy fuerte, cumpliendo con nuestra obligación como oposición responsable y constructiva para resolver lo que el Gobierno hace ya año y medio no puede. ¿Qué semestre vamos a esperar? ¿Qué lluvia de inversiones?”, enfatizó Massa."Vamos a ir al Congreso con una agenda parlamentaria para defender el bolsillo de la gente. Vamos a ir al Congreso y a todos los lugares que tengamos que ir para hablar con todos los que tengamos que hablar y debatir para encontrar los acuerdos necesarios”.Por su parte, Margarita Stolbizer señaló: “La grieta es el nuevo relato para proteger la impunidad de los corruptos y esconder la inoperancia de los actuales. A los funcionarios les falta sensibilidad para entender la heladera de los argentinos, no saben cuánto gana un jubilado ni cuánto cuestan los alimentos”.“El gobierno dice que tomará decisiones duras después de las elecciones. Podrían negociar hoy los precios de los medicamentos con los laboratorios y los precios de los alimentos con los supermercados. Pero no entienden lo que eso significa en el bolsillo y además tienen intereses comprometidos en esos sectores”, concluyó.