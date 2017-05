PERONISMO

Intendentes de la Primera ya se encolumnan detrás de CFK y su unidad

Encabezados por Walter Festa, ocho jefes comunales peronistas mantuvieron un encuentro en Moreno para comenzar a trabajar por la lista única que pidió la ex presidenta en el PATRIA. “Cristina es nuestra conductora”, dijeron.

Un grupo de intendentes de la Primera Sección se congregó en Moreno para encolumnarse detrás de la posible candidatura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien este martes pidió una lista de unidad de cara a las PASO.Quienes dijeron presente en la cumbre fueron el anfitrión Walter Festa, Santiago Maggiotti (Navarro); Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes); Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas); Ariel Sujarchuk (Escobar); Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Gustavo Menéndez (Merlo).“Nuestra conductora es Cristina Kirchner. Ella propuso que trabajemos por la unidad, y ese es el objetivo de este tipo de encuentro”, sintetizó Festa, y exhortó a “buscar un peronismo amplio que nos incluya a todos”.“La unidad es fundamental para ponerle un freno a las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri”, añadieron.Más de una importante definición dejó la cumbre protagonizada por Cristina Fernández de Kirchner y veinte intendentes incondicionales a su figura en la sede del Instituto Patria. La exmandataria confirmó las intenciones de jugar de lleno en los comicios de medio término y para ello reunió a su tropa, con el objetivo de bajar línea directa sobre el diseño electoral.Tal como había adelantado La Tecla.info, el encuentro tuvo como principal eje la confección de una estrategia unificada de cara a las elecciones. Desde el kirchnerismo, abogan por lograr una sola representación en los comicios y para ello apuran las reuniones a un mes del plazo final para la presentación de las listas.Frente a la veintena de intendentes bonaerenses, CFK dejó en claro que el principal objetivo es esquivar las PASO. En ese sentido, uno de los hombres más cercanos a ella, Mario Secco, fue el encargado de salir a defender la premisa de Cristina: “las internas no son buenas, no es tan fácil ir a una interna y salir todos contentos como si vinieramos de un cumpleaños”, expresó el alcalde de Ensenada.“Lo que pide Cristina es que vayamos todos juntos”, abundó respecto a la primera premisa expresada por la organizadora del encuentro.Asimismo, la segunda definición clave de la expresidenta tuvo que ver con los nombres para alcanzar la deseada unidad. Conforme a lo manifestado a La Tecla.info por más de un intendente que participó de la reunión, Cristina puso a disposición de ellos su candidatura.“Ella se ofrece para ponerse al frente de la lista”, manifestó un alcalde que participó del cónclave. En esa sintonía, el arrastre de votos que tiene, sobre todo en el Conurbano, serían los motivos para ubicarse al frente de la lista, siempre y cuando haya lista de unidad.Igualmente, destacaron que no solo ofreció ser candidata, sino que aseguran que también se ofreció para no integrar la lista en el caso de que algunos alcaldes crean que es necesario llevar otro nombre como exponente de la unidad.