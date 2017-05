ELECCIONES 2017

Encuesta posiciona bien a Cambiemos pero muestra disconformidad con la gestión

La encuestadora Gustavo Córdoba & Asociados presentó un relevamiento previo a las elecciones de agosto, que analiza la mirada de la opinión pública sobre la gestión y las posibilidades en las urnas del oficialismo y las oposiciones. Los números se conocieron en el marco del Congreso Internacional de Comunicación Política y surgen de una encuesta finalizada el pasado 19 de mayo.Al ser consultados sobre cómo creen que estará su situación económica dentro de un año, el 36,1% respondió que peor, el 33,6% mejor, el 18,4% igual de mal, el 8,2% igual de bien y el 3,7% no sabe no contesta. A la hora de analizar la actualidad, la pregunta de los encuestadores apuntó a la gestión de Cambiemos: "Desde que asumió Macri ¿el país está?", el 55% respondió peor, mientras que el 38,8% mejor, marcando un claro disconformismo con el oficialismo hasta el momento.A la hora de pensar en las proyecciones electorales, Gustavo Córdoba presentó las intenciones de los votantes para las legislativas que se vienen. Según el estudio, el 57,4% de los consultados elegirá a candidatos que defiendan la gestión del Gobierno Nacional, mientras que el 42,6% optará por candidatos opositores.Según Córdoba, más allá de los números, los candidatos oficialistas se imponen porque todavía representan "el fin de ciclo kirchnerista", es decir, por oposición a la gestión anterior y no tanto por adhesión a la actual.