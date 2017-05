FIN DE LA NOVELA

Con la propuesta de CFK, se terminaron las suspicacias en la Cámara Baja

Los diputados del Frente para la Victoria, orgánicos hasta el fin: aseguran que no va a haber movimientos hasta el cierre de listas. La conformación del bloque randazzista se hace esperar

Las últimas definiciones sobre la interna del PJ movieron todo el escenario electoral. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner puso a disposición de los intendentes su candidatura y se abrió del armado de las listas seccionales, en una jugada clara en pos de la unidad del espacio, fracturado por la candidatura de Florencio Randazzo.Durante todo el día, varios jefes comunales salieron a posicionarse. El kirchnerismo más duro, vio la propuesta como la ratificación indiscutida de la conducción de CFK, mientras que el randazzismo, siguió agitando la bandera de las PASO a rajatabla.En la Cámara Baja, tras la salida del "Patón" Torres del bloque de los 17 del Frente para la Victoria, los rumores empezaron a correr: el randazzismo armaría su propia bancada para salir a marcar la cancha en todos los espacios.Fuentes del kirchnerismo confirmaron a este medio que si bien por ahora "no parece" que vaya a haber movimientos, estos se generarían con el cierre de listas.Sobre la posibilidad de que el ex titular de Transporte acepte la lista de unidad propuesta por Cristina, expresaron: "Es difícil, no imposible, porque va a perder aliados", y apuntaron de lleno contra las PASO: "Si son tan buenas, ¿por qué no la hacen los otros?".