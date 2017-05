ELECCIONES 2017

La guerra fría por las listas: la paridad y los nombres de todos los frentes, sección por sección

Entre lo políticamente correcto y el deseo real hay un largo trecho en cuanto a la aplicación este año de la ley que establece 50% de hombres y mujeres en las listas legislativas. Las intenciones de bajarla y los inconvenientes para cerrar los acuerdos.

La aplicación de la ley de Paridad de Género tiene nerviosos no solamente a militantes varones que ven complicadas sus chances de acceder a las listas legislativas; también hay damas que no están de acuerdo. Y ahora, muchos quieren borrar con el codo lo que votaron a mano alzada “porque era políticamente incorrecto oponerse”.“La mayoría votó esta ley por disciplina partidaria; hasta en el Frente Renovador (espacio que impulsó la iniciativa) muchos no estaban de acuerdo pero la votaron a favor igual”, se sincera un diputado alineado a Cambiemos.En jerga periodística, pocas veces hay tanta distancia entre el off y el on; y el tema desnuda la hipocresía que suele imperar cuando la coyuntura supera a la convicción. En off es recurrente la queja en pasillos legislativos, despachos públicos y búnkeres políticos, sin distinción de banderías; en on, sólo unos pocos se animan a mostrar públicamente su oposición a que la norma sea aplicada en las elecciones de este año.“Hasta Sergio Massa está en desacuerdo”, dijeron a La Tecla dos dirigentes de su propio espacio, uno de los cuales asegura tener conocimiento del trabajo que hace un grupo de abogados para apurar la presentación judicial ante un Juzgado Contencioso Administrativo. La intención es frenar este año la aplicación de la alternancia del 50 por ciento por género en cada nómina legislativa.Malena Galmarini, principal impulsora de la ley, niega rotundamente cualquier duda de su esposo, y redobla la apuesta. El colectivo femenino el Frente Renovador va por la paridad en la lista de diputados nacionales, aunque el Congreso no avanzó tanto como la Legislatura bonaerense, y la equidad no es norma a nivel federal.Pocos lo saben, pero María Eugenia Vidal tampoco estaba de acuerdo con apurar la ley el año pasado, al menos no antes de que lo hiciera la Nación. ¿Qué pasó, entonces? El mismo día que el proyecto entró en el recinto del Senado, en el bloque de Cambiemos se había acordado no votarlo, pero mientras se preparaban los argumentos a ex-poner por parte del presiente de la bancada, Roberto Costa, llamó la Gobernadora y cambió el eje.“No podemos ir para atrás, ya está, hay 300.000 likes en Facebook a favor de la ley. Yo no voy a pagar el costo político de no votarla”. Así, la mandataria provocó el giro para que la normativa tomara el impulso que ya nadie podía frenar.“La dirigencia política en general no es-taba de acuerdo con esto. Se votó porque alguien instaló un tema que es políticamente correcto y nadie se paró enfrente a decir que no era una ley adecuada. Na-die está en contra de la promoción de la mujer y la igualdad de oportunidades, pero hay herramientas que son idóneas y otras que no; por eso no sale de la Nación tampoco”, sintetiza el diputado Mario Giacobbe, uno de los pocos que se oponen de manera pública.Giacobbe y otros sostienen que el principal problema que se afronta es “respetar la voluntad popular” en aquellos casos en los que un frente o partido resuelva sus candidaturas, entre dos o más listas, en las PASO. Porque allí los cruces pueden dejar fuera de la nómina final a dirigentes que encabezaron u ocuparon los primeros lugares en las minorías.Fuentes de la Junta Electoral confiaron a La Tecla que es constante la consulta sobre cómo ese tribunal va a resolver los conflictos que se generen a partir de la aplicación de la paridad. “De ninguna manera se va alterar la alternancia entre varón-mujer o mujer-varón, porque el texto de la norma es claro en eso”, asegura un funcionario de la Junta.De todos modos, la incógnita mayor es ver cómo resolvería el organismo el entrecruzamiento de candidaturas para armar la boleta que competirá en octubre, sobre todo ante los planteos de respetar la “voluntad popular” y permitir que las cabezas de lista de la minoría no queden afuera.Si bien aún falta la resolución oficial, hay un concepto que prima con mayor fuerza en el órgano judicial. Como la Constitución se refiere a partidos políticos, y la listas sábana conforman un colectivo que responde a una agrupación determinada, la Junta interpretaría que la voluntad está dada en votar al partido, no a la persona; por lo tanto confeccionará la nómina de acuerdo a la ley vigente (uno y uno, le toque a quien le toque), aunque eso altere los lugares de las boletas de las Primarias.LOS NOMBRES QUE SUENAN EN CAMBIEMOSPrimera Sección: Daniela Reich aparece por estos días en soledad en la marquesina de los posibles candidatos a senadores. Reich, esposa del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, es la subsecretaria de Género y Diversidad Sexual bonaerense y presidenta del Consejo Provincial de las Mujeres. Se aseguraría el primero o segundo escalón de la grilla. Es probable que Jorge Macri aporte la segunda silla femenina.Segunda: Como ya se ha publicado en este medio, la radical salvadorista Sandra París aparece con enormes chances de retener su banca en la Cámara de Diputados, y sería la segunda de la nómina. La lista de once escaños permite que quien quede en el cuarto escalón tenga chances de entrar. El sector que conduce Marcelo Pacífico podría tener ese lugar.Tercera: Elisa Carrió pidió por algunos de sus soldados y, en ese sentido, la exdiputada Maricel Etchecoin no saldría de los primeros cuatro lugares. También suena Gabriela Bessana, directora provincial de Programación y Gestión municipal, del equipo de Salvai. La esposa de Osvaldo Mércuri, María Elena Torresi, aspira a renovar en Diputados.Cuarta: En la ristra de nombres que acercó el radicalismo, aunque en la cabeza hay un hombre, el reparto de cargos podría beneficiar a Lourdes Zaccardi, jefa regional de la Anses de Chivilcoy. Por el PRO aparece como posible candidata Silvina Vaccareza, de Alberti y actual directora provincial de Desarrollo Social para la región 6.Quinta: Si el alfonsinismo se alinea (hay enojos en el Gobierno por las críticas de Ricardito y Miguel Lunghi), el radical Carlos Fernández (Tandil) sería uno o dos. Por peso territorial, la mujer para acompañarlo debiera ser de Mar del Plata. Ahí surge el nombre de Vilma Baragiola, excandidata a intendenta radical y actual secretaria de Desarrollo Social del municipio. ¿Quién paga a Baragiola?. El radicalismo dice que no está en su lista, y el PRO se la factura a la UCR.Sexta: La concejala tresarroyense Laura Aprile se quedaría con el primer casillero asignado a una dama. El radicalismo pidió dos lugares en la sección, y cada uno de los espacios tiene una fémina preparada para la ocasión. El grupo Cochicó ubica a Nerina Neumann, aunque su primer candidato es Emiliano Balbín; el salvadorismo propone a Anahí Bilbao; y el sector comandado por Pedro Tunessi apunta a Aloma Sartor. El PRO quiere la renovación de Santiago Nardelli.Séptima: Todavía sin nombres en danza para completar una boleta que tiene sólo tres renglones, y por la cual podría entrar un solo senador si no se gana con demasiada holgura.Octava: El intendente Julio Garro ya tiró algunos nombres sobre la mesa, y uno es el de su jefa de Gabinete, Natalia Vallejos. Por otra parte, un sector del PRO mira con optimismo la posible candidatura de Carolina Píparo.LAS MUJERES DEL MASSISMOPrimera: Es prácticamente un hecho que el primero en la nómina será Jorge D’Onofrio; mientras que al segundo casillero lo ocuparía Micaela Ferraro, ligada políticamente a Malena Galmarini. Si no salta a la lista de diputados nacionales, Sebastián Galmarini ocuparía el tercer lugar, en la búsqueda de que los tres renueven sus bancas en el Senado.Segunda: También en un esquema de búsqueda de renovaciones, en este caso en Diputados, la pergaminense María del Huerto Ratto ocuparía el segundo escalón de la nómina, detrás de Lisandro Bonelli, mientras que el tercero podría ser Daniel Monfasani.Tercera: Es probable que el GEN termine por encabezar la boleta si un cambio en su carta orgánica permite a Marcelo “Oso” Díaz un nuevo mandato como diputado. Por el massismo, la primera mujer que asoma como candidata es Blanca Cantero, concejala de Presidente Perón y esposa del sindicalista y actual legislador Carlos Acuña.Cuarta: El sector de Gilberto Alegre apostaría por la renovación en el Senado de Hernán Albisu, pero si no es él propondría a su hermana Mariana Albisu, actual ayudante fiscal en Brandsen. Es que desde hace años, el intendente de General Pinto, Alexis Guerrera, pide pista para llegar a la Legislatura. Los hermanos Britos, desde Chivilcoy propondrán nombres; y hay quienes apuntalan a la exdiputada juninense Mirta Cure. Por lo pronto, para el acuerdo entre las fuerzas, el GEN propone a la edil de Nueve de Julio Marianela López.Quinta: En el Senado, el FR pone en juego las bancas de Patricio Hogan, Gabriel Pampín y Juan Curutchet, y sólo uno podrá quedar entre los dos primeros de la lista. La mujer que acompañará al elegido sería Jimena López, secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales de Necochea, donde gobierna su hermano Facundo López.Sexta: ¿Dejará el massismo que a la nómina regional la encabece el GEN? La candidata de Stolbizer es Virginia Linares, quien no saldría de los casilleros uno o dos. Por el massismo quieren renovar como diputados Pablo Garate, Marcelo di Pascuale y María Marta Corrado.Séptima: La cabeza de la nómina sería para el exintendente margarito de Azul Omar Duclós, pero parece que no está del todo convencido. En ese caso lo reemplazaría Diego di Salvo, edil de 25 de Mayo. El segundo lugar sería para una mujer massista, y la elegida es Telma Cazot, secretaria del Concejo de Olavarría y alfil de Liliana Schwindt (que se tira a renovar en el Congreso), aunque podría ser la uno de la lista de concejales.Octava: José Ramón Arteaga es número puesto en la lista de la capital bonaerense, y la mujer que lo acompañaría en el binomio principal es la presidenta del partido GEN en La Plata, Cristina Flores.EL PERONISMO TIENE MUCHO POR RESOLVEREl Frente para la Victoria y el PJ deben resolver muchas cuestiones antes de sentarse a diagramar el esquema de listas. Y aunque hay dirigentes que se muestran preocupados por cómo se cubrirán los cupos (fundamentalmente por los militantes varones quequedarían afuera), resolver la cuestión interna es la prioridad.Florencio Randazzo jura a los cuatro vientos que será candidato y se le plantará a quien sea del otro lado. Los intendentes, que en la última semana se enojaron feo con La Cám-pora y el universo ultra K, esperan una definición de Cristina Fernández, y mientras tanto intentan fortalecer su grupo. La expresidenta juega al misterio y suma incertidumbre. Nada podrá saberse sobre nombres antes de resolverse estas cuestiones.Y si hay interna, un problema mayor vendrá luego si deben entrecruzarse candidaturas. Lo cierto es que en cada una de las secciones ya hay quienes se anotan en la carrera, sobre todo aquellos que deben renovar. En ese mar-co, algunos ya registran nombres de damas para las posibles nóminas.En la Primera sección, donde la única banca femenina que pone en juego el FpV es la de Mónica Macha, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, apunta a su hermana Karina, secretaria de Desarrollo Social de la Comuna.En la Segunda renuevan tres varones y Graciela Rego.En la sección más fuerte del peronismo, la Tercera, de los nueve escaños que se les vence a las distintas expresiones peronistas se ponen en juego las bancas de cinco hombres y cuatro mujeres: Karina Nazábal y Alicia Sánchez, que siguen en el bloque FpV; y Evangelina Ramírez y Liliana Pintos, de la bancada FpV-PJ.Dos hombres del Bloque Peronista, que juega con Randazzo, son los que renuevan por la Cuarta: Patricio y Norberto García. Patricio podría volver a jugar la carta de su hermana Andrea, actual directora del Banco Provincia. En tanto, por el otro andarivel del peronismo aparece la exdiputada y actual presidenta del HCD de Alberti: Marta Médici (madre del intendente Germán Lago).En la Quinta, el panorama para colocar damas en la lista del peronismo es una nebulosa. Sólo una banca pierde el FpV, la del kirchnerista Gervasio Bozzano.En la Sexta, entre las distintas versiones se pierden tres bancas masculinas y una femenina: Marisol Merquel. En un ensayo que ya se esbozó (cuando la unidad parecía posible), Merquel aparecía segunda. Otra dama de la región que se anota es la exdiputada del sindicato cervecero Analía Richmond.La Séptima no tiene legisladores del peronismo cuyo mandato venza este año.Por la Octava pretende retener la banca Valeria Amendolara, quien se muestra cerca del randazzismo.