VISITA

Con un mensaje electoral, Peña y De Andreis se mostraron junto a Garro

El Jefe de Gabinete de la Nación y el Secretario General de la Presidencia, estuvieron junto al intendente de La Plata. Respaldaron la gestión local y se refirieron a Cristina Kirchner.

Con la excusa de una reunión ampliada del gabinete de Julio Garro, dos de los pesos pesados del gobierno nacional desembarcaron en La Plata. Marcos Peña, jefe de gabinete, y Fernando de Andreis, secretario general de la presidencia, formaron parte del cónclave comunal en un claro gesto de apoyo al intendente del PRO.Vale recordar que hace tan solo algunas semanas atrás, Garro realizó varias modificaciones en su equipo de trabajo con el objetivo de afinar la sintonía de cara a un año clave. En ese marco, la visita de los funcionarios nacionales sirvió como el visto bueno para los cambios que el alcalde llevó adelante.En declaraciones a la prensa, Peña, manifestó que su visita a la ciudad de las diagonales tuvo como principal objetivo profundizar la articulación entre Nación, Provincia y Municipio. En esa sintonía, remarcó “la enorme tarea de transformación que se está haciendo y la importancia de fortalecer el equipo de gobierno, que trabajamos con intendencia, gobernación y presidencia. Además del equipo con los vecinos”.Cabe destacar que Peña, en la última semana, también ha recorrido los distritos de Lanús y Tres de Febrero, comunas comandadas por el PRO, con el objetivo de delinear la estrategia electoral local. “Estamos yendo todos los días a distintos distritos, estamos yendo mucho a la Provincia y al interior, nacimos en el mismo equipo y más allá del puesto que nos toque tenemos que apoyarnos mutuamente”, manifestó.De esa manera, manifestó que ante el escenario electoral, el frente Cambiemos se encuentra consolidado “muy unido y muy bien, ese es un dato muy importante para la democracia. Un fortalecimiento de un frente con vocación de mayoría, de transformación es importante, estamos trabajando muy bien, con un nivel de comunión de ideas y valores”.Asimismo, se refirió a la posible candidatura de Cristina Fernández y prefirió no polemizar. “Todo ciudadano que se quiera presentar es bueno, si siente que tiene algo para aportar que lo haga y lo veremos en las urnas”, sostuvo.Sin embargo, remarcó el relato electoral del oficialismo y cuestionó: “estamos convencidos de que ella (Cristina) representa el pasado al que los argentinos no quieren volver”.Por su parte, el jefe comunal prefirió no referirse a las candidaturas opositoras y sostuvo que el encuentro tuvo como eje “ver de que manera nos podemos ayudar para que las cosas salgan mejor”.“Se habló solo de gestión, más allá de que es un año electoral, para Cambiemos en general la campaña es la gestión, el hacer y el estar con la gente”, concluyó Julio Garro.