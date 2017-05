ELECCIONES 2017

La unidad que pidió CFK ya tiene los primeros detractores

En el Partido Justicialista no se ponen de acuerdo y todo parece indicar que será más difícil de lo pensado la unificación de los distintos sectores, como bregó la ex presidenta en la reunión con intendentes.

Uno de los primeros de la unidad del peronismo, o que al menos descree de la posibilidad que pueda concretarse, fue el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, uno de los “pesos pesados” del Conurbano bonaerense.En diálogo con Cadena Rio (88.7), el jefe comunal se refirió al encuentro de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner con un grupo de intendentes fieles a quienes les pidió un esfuerzo por evitar las PASO en agosto.“No hay un armado, hay un rejuntado de distintos sectores. El PJ está desmadrado porque no se llega a ningún tipo de unidad ante la falta de conducción fuerte. Se ganan con una buena interna y difícilmente se pueda llegar a lograr una unidad”, consideró al respecto Ishii.Para el barón del Coburbano, los “intendentes se sienten un poco manoseados” entre todo este entramado justicialista que mantiene en vilo a la dirigencia política. “Hace un año y medio han hecho reuniones de dirigentes tratando de buscar consensos, yo me he quedado en José C. Paz a gobernar. En este tiempo yo estaba haciendo hospitales”, apuntó.“Cuando hablamos de política, se arma, se habla y se desarma. Pero no hay una lista sobre la que se pueda trabajar. Esta semana creo que ya se deben definir y vamos a tener mayor claridad. Pero veo una falta de querer estar juntos, cada uno pelea en su espacio para estar en la lista. La lista es tan chica que no entra tanta gente”, añadió el mandatario paceño.En este contexto, indicó que muchos de los que pregonan por estar en las listas en porque necesitan los fueros para evitar enfrentarse ante la Justicia.“Tenemos mucha gente que necesita los fueros porque tienen problemas legales. El que robó tiene que ir preso. Cómo puede ser que salieran tantas causas. Que vayan presos, pero que terminen con dilatar y hacer política con eso. Este Gobierno también está denunciado, lo toca de lleno. La gente se está muriendo de hambre en los barrios”, concluyó Ishii.¿Podrá, finalmente, el peronismo unirse en una sola lista para las elecciones primarias? A un mes de la definición de candidatos, hay más dudas que certezas. Mientras de un lado bregan por la unidad, del otro quieren medirse en internas. Frente a este panorama, el acuerdo parece estar cada vez más lejos.