A LA JUSTICIA

Carrió rompe “el pacto” y denuncia a Bossio por su manejo en ANSES

La diputada nacional, espadachín de la Justicia de Cambiemos, acusó al diputado nacional y otros funcionarios kirchneristas por defraudación al Estado durante su gestión al frente de la caja de previsión social.

La diputada nacional Elisa Carrió rompió “el pacto” implícito entre Diego Bossio y la actual administración de Cambiemos al denunciarlo por defraudación al Estado por serias irregularidades durante su gestión al frente de la ANSES.La denuncia tuvo origen en un trabajo interno que realizó la actual conducción del organismo a cargo de Emilio Basavilbaso, a pedido de la SIGEN, que fue complementado con un pedido de acceso a la información de parte de Carrió y sus colaboradores Fernando Sánchez y Fernanda Reyes.En el escrito, Lilita sostiene que "si bien durante toda la gestión existieron depósitos a la vista en diversos bancos, principalmente en entidades públicas" se observa que "en el segundo cuatrimestre de 2015 hubo un inédito crecimiento en los depósitos en cuentas a la vista en el Banco Macro".Esto indica, según la denuncia, que la "preferencia arbitraria hacia esta entidad adquiere un evidente carácter delictivo que llega a su punto máximo en noviembre de ese año cuando en la asignación de los depósitos a la vista del FGS, el Banco Macro superó incluso al Banco Nación con una participación del 34% en el total de las disponibilidades del FGS en cuenta corriente"."Esta arbitrariedad ya había sido observada en el manejo de los plazos fijos respecto a años anteriores, algo cuestionable en términos políticos y administrativos", agrega la denuncia.Carrió, Sánchez y Reyes estimaron que esto generó "un costo de oportunidad al FGS en el segundo semestre del 2015 de aproximadamente 280 millones de pesos si se toma en cuenta la tasa de referencia de instrumentos de corto plazo en los cuales estas disponibilidades podrían haber sido invertidas".La denuncia impulsó una serie de allanamientos ordenados por el juez Claudio Bonadío. "La errónea o deliberada equivocación parte de no saber o de mentir", respondió Bossio al respecto y apuntó que la maniobra forma parte de la “tendencia de Carrió a desbocarse cada vez que se siente acorralada o fuera del protagonismo que pretende".UN PACTO A CAMBIO DE IMPUNIDADTal como publicó La Tecla meses atrás, el Gobierno nacional reveló numerosas irregularidades en el organismo que supo estar a cargo, entre 2009 y 2015, del hoy diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Diego Bossio. A rasgos generales se registró un déficit financiero de más de 60 mil millones de pesos, deudas por $ 1.348 millones, contrataciones poco transparentes y arbitrarias, falta de mantenimiento edilicio, proselitismo y desvío de fondos, entre tantos otros puntos.Sin embargo, desde la nueva dirección del organismo, a cargo de Emilio Basavilbaso, no han presentado ninguna denuncia civil o penal al respecto. A pesar de contar con la documentación correspondiente y que, en principio, respaldaría las irregularidades mencionadas, desde el Gobierno no avanzaron por el camino judicial.¿Por qué? Según contaron a La Tecla en estricto off the record, Bossio firmó un pacto con Mauricio Macri a cambio de impunidad. Lo que el ex director ejecutivo de Anses tenía que hacer para sellar el acuerdo, era sencillo: romper con el bloque del Frente para la Victoria, restarle representación en el Congreso y, finalmente, votar a favor en las leyes "complicadas". Sencillo en el sentido metafórico de la palabra, puesto que la decisión le costó el odio de todo el arco kirchnerista. "Traidor" fue lo más lindo que le dijeron.La ruptura de Bossio y compañía (se llevó con él 11 diputados) se suscitó apenas entrado el mes de febrero, es decir, después del receso y en las puertas del inicio de las sesiones en el Congreso, lo que podría interpretarse como una decisión apresurada. Pero no. Desde el mismo bloque justicialista señalaron que estaba tomada hacía rato; tiempo suficiente para negociar el acuerdo. "Este es un paso trascendental en el camino para volver a representar a las grandes mayorías populares, como lo hemos hecho a lo largo de gran parte de nuestra historia", argumentaron desde el nuevo espacio al presentar su renuncia a la bancada kirchnerista."Bossio arregló irse del bloque y votarle todo a Macri a cambio de que no aparezcan los carpetazos por su gestión en Anses", dijeron a La Tecla desde el Frente para la Victoria.