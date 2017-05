GREMIOS Y PROVINCIA

El FUD vuelve al estado de alerta: "Si no hay una convocatoria, las medidas se profundizarán"

Mediante un comunicado de prensa, el Frente de Unidad Docente bonaerense señaló a la gobernadora de la Provincia, María Eugeniua Vidal como la únida responsable en la extensión del conflicto educativo"La gobernadora María Eugenia Vidal sigue declamando diálogo, pero no convoca a la Paritaria Provincial", alertaron los maestros.En ese sentido, consideraron que al mes de mayo, la inflexibilidad del Gobierno en garantizar salarios dignos está generando que los Docentes bonaerenses sigamos percibiendo salarios de agosto 2016, en el marco de un proceso inflacionario creciente".Al respecto, para los gremios nucleados en este frente sindical "el Gobierno Provincial es responsable ante la pérdida de días de clases porque Continuamos con escuelas deterioradas, sin un plan provincial de Infraestructura, seguimos con aulas superpobladas o estudiantes que no iniciaron las clases por falta de designación de Docentes, y, además, no se garantizan políticas preventivas y de resguardo de Docentes y estudiantes ante situaciones de violencia"."Además de estas problemáticas, no se resuelven los problemas de los Comedores Escolares, que no dan cobertura a todos los estudiantes que lo necesitan y continúan sin menúes nutritivos", apuntaron.Para los referentes del FUD, "el Gobierno Provincial sigue sumando embates contra los Docentes y sus organizaciones gremiales sin demostrar en hechos concretos su predisposición para garantizar una Educación Pública de calidad".Frente a este contexto de crisis, los docentes demandaron "una urgente convocatoria para abordar resoluciones en la cuestión salarial y en las condiciones laborales".Asimismo, tanto AMET, FEB, SADOP, SUTEBA, UDA y UDOCBA resolvieron convocar a la realización conjunta de una serie de:-Campaña Pública de Denuncias de las condiciones de Infraestructura, Comedores Escolares, cargos docentes y de las problemáticas escolares sin resolución-Clase Pública Provincial sobre la realidad educativaPor último, el FUD plantea que si no hay una convocatoria y una propuesta salarial digna el Plan de Lucha continuará y se profundizarán las medidas en toda la Provincia de Buenos Aires.