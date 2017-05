AJUSTE

El nuevo contrato de Provincia y PAMI puso en alerta a medio centenar de intendentes

Ante la preocupación de los intendentes, la ministra Zulma Ortiz y el titular de la obra social, Sergio Cassinotti, dieron a conocer los detalles del nuevo sistema que, a partir de ahora, dejará de ser a contraprestación de los hospitales. Buscan brindar previsibilidad y bajar las pérdidas.

La ministra de Salud, Zulma Ortiz, junto al director ejecutivo del PAMI, Sergio Cassinotti, encabezaron una reunión para detallar el nuevo contrato de prestaciones propuesto por la obra social de los jubilados y pensionados con los hospitales de la Provincia.En rigor, la nueva forma de contratación que tendrán los nosocomios será previa a la atención del paciente. Es decir, primero se determina cuál es el monto que debería recibir el Hospital por la atención de una persona, y esa cápita la recibe la clínica de antemano.“Como no es contraprestación le da previsibilidad al Hospital. Se adelanta el monto que le corresponde de acorde a las personas que puede llegar a atender. Esa previsibilidad le da flujo económico al hospital y mejora no solo la deuda sino el sistema de pago”, destacó la ministra en conferencia de prensa.Asimismo, señaló que estas cuestiones “buscan mejorar la cobertura y utilizar óptimamente el recurso económico” y detalló que la Provincia arrastra una deuda de 2.600 millones con PAMI y IOMA.“Se hace difícil por no contar con la información necesaria para cerrar las cuentas. A 2016 se acumularon más de 100 millones. Todo eso se esta resolviendo de manera conjunta con Cassinotti”, expresó.Por su parte, el titular de la obra social, dijo que "el cambio prestacional generó bastantes inquietudes, pero lo que se busca es tratar de controlar el gasto y ser previsibles en los pagos"."Quiero pedirles que me crean un poco. Tengo la necesidad de reducir el déficit. Denme crédito, en el lOMA cumplí y voy a cumplir en PAMI", le dijo Cassinotti a los intendentes que se hicieron presentes en el acto, entre ellos el de Torquinst, General Paz, Hipólito Yrigoyen, Benito Juárez, Pila, Mar Chiquita, Lezama, Maipú, Roque Pérez, Belgrano, San Cayetano, Exaltación de la Cruz, Madariaga, Alvear, Las Flores, Magdalena, Ayacucho, Balcarce, Monte, Tres LomasAdemás de los secretarios de salud de San Antonio de Areco, San Pedro, Marcos Paz, Leandro L Alem, La Plata, Lavalle, Tordillo, Ameghino, y Pellegrini, entre otros.Cabe destacar que Cassinotti asumió al frente de PAMI tras la renuncia de Carlos Regazzoni. Según trascendió, el dirigente de Almirante Brown decidió alejarse del organismo porque no estaba dispuesto a recortar las prestaciones a los jubilados, cuestión que fue confirmada ahora por el nuevo titular de la obra social.