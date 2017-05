INSTITUTO PATRIA

Elecciones 2017: Cristina reúne a la tropa K para hablar del diseño electoral

Luego de que se caiga el cónclave que tendría Cristina Fernández de Kirchner con los intendentes díscolos, se confirmó una nueva reunión de la ex mandataria. Metida de lleno en la discusión política electoral, CFK se reunirá con los jefes comunales de su riñón para dialogar sobre el diseño electoral.Así lo confirmó a La Tecla.info uno de los intendentes que dirá presente en el Instituto Patria, quien confió que el tema central de la charla será el diseño electoral. Es decir, la conformación de las listas en cada estamento, distrito, seccionales y provincial, además de otros detalles puros de la campaña.Entre los convocados para decir presente desde las 18hs en la usina de ideas K, se encuentran Mario Secco, intendente de Ensenada; sus pares de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona; de Moreno, Walter Festa; de La Matanza, Verónica Magario; de Berazategui, Patricio Mussi; y de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz.Cabe destacar que este mismo martes, CFK había pautado un encuentro con los jefes comunales rebeldes del peronismo, que hace una semana pegaron el faltazo al encuentro que lideraban Fernando Espinoza y Máximo Kirchner. No obstante, la cumbre se cayó por el deceso del padre de Insaurralde, aunque no sería el factor caso de la suspensión.Así las cosas, el sector “díscolo” lo integran Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gustavo Menéndez (Merlo), Ariel Sujarchuk (Escobar), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Fernando Gray (Esteban Echeverría), y Mariano Cascallares (Almirante Brown).Se trata de los alcaldes de los denominados Esmeralda y Fenix, quienes unificaron fuerzas para trabajar en el armado electoral con una lista propia que enfrente las intenciones de Florencio Randazzo.En definitiva, según confió uno de los intendentes que integran el sector “díscolo” a La Tecla.info, el objetivo del espacio es consolidar la candidatura de CFK para competir contra Randazzo, pero ser ellos los dueños de la lapicera en los distritos y las secciones claves como la Primera. Este último punto, la conformación de listas en los distritos podría ser un problema. Ya que, desde los alcaldes del riñón K, dudan de la libertad para manejar la lapicera en las comunas.Además, en el caso que Cristina no acepte jugar electoralmente, buscarían un candidato que nazca del propio sector y no sea impuesto por la ex mandataria. Es decir que, aceptan su participación en el armado de listas solo si decide jugar electoralmente. Otro de los puntos del faltazo, según manifestaron, es el desconocimiento a Fernando Espinoza como interlocutor entre el deseo de los alcaldes y CFK.Así las cosas, con el encuentro entre los alfiles kirchneristas y Cristina Fernández, el riñón K comenzará a delinear el armado electoral propio mientras espera por novedades respecto al resurgir de las charlas con los sectores “rebeldes” de los intendentes peronistas.