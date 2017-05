INFORME

Juegos Bonaerenses 2017: números y cambios

La Subsecretaría de Deportes estrena autoridades, y la gestión busca reflejar las modificaciones en el torneo juvenil. La radiografía económica de la competencia, que un sector de la oposición cuestiona

Los Torneos Juveniles Bonaeren-ses se convirtieron este año en el es-cenario perfecto para que la Subsecretaría de Deportes de la Provincia muestre las uñas tras el recambio de autoridades.Los cuestionamientos a la edición del 2016 fueron concretos: recorte presupuestario y merma en los inscriptos. En ese entonces, la oposición aseguró que la ausencia de respaldo estatal afectó directamente la participación, que se habría reducido en un 75 por ciento, a partir de que Daniel Scioli decía que en su gestión había “un millón de inscriptos”, y en 2016 la cifra cayó a poco más de 250 mil.Al respecto, Pablo Fuentes, actual subsecretario de Deportes bonaerense, respondió a La Tecla: “Nunca hubo un millón de chicos inscriptos. En el año 2015 hubo 250 mil inscriptos, y 251 mil en 2016. Este año tenemos 275 mil, aun con to-da la problemática del inicio de clases. Fue bastante complejo que los colegios puedan inscribir a los chicos. Estamos muy contentos con el número de participantes que tenemos”.El presupuesto total que el gobierno destinará para los Juegos es de 127 millones de pesos, 40 por ciento más que lo que se destinó el año anterior; un aumento en sintonía con el porcentaje inflacionario registrado. Sin embargo, desde el oficialismo destacan el incremento del 65 por ciento en la partida que transfiere la Provincia a los municipios para la etapa local.Para el inicio del torneo, el gobierno aporta 20 pesos por inscripto. Para la etapa regional, ese monto asciende a 147 pesos per cápita. En tanto que pa-ra la parte final son 780 pesos por día por persona para el alojamiento y las comidas; un aumento del 30 por ciento respecto de la partida anterior, que fue de 600 pesos por chico. La contratación corre por cuenta del municipio.El intendente kirchnerista de Pehuajó, Pablo Zurro, quien impulsa los Juegos Evita, repudió la política económica oficialista. “ En vez de aplicar sus políticas en la retención de la soja, los reajustes los hacen en deportes, en educación, con los maestros, los asalariados, y lo van a hacer con los jubilados”, dijo Zurro, para quien los recursos continúan sin ser suficientes.Sobre la modificación de autoridades en la cartera, Zurro analizó que “el cambio de una figura no quiere decir que cambien el proyecto. Un funcionario no puede aplicar una política totalmente diferente; es funcional, no es una cosa aislada”.De cara a los Juegos BA, el alcalde afirmó: “La Provincia nos discrimina totalmente. No nos enviaron ni un centavo, tenemos que poner todo; pero vamos a hacer el esfuerzo para que los pehuajenses puedan participar de todas las circunstancias”. En ese sentido, des-de la Provincia mostraron a La Tecla el expediente por el cual se giraron los fondos que llegarán esta semana a las comunas.Ese depósito es del del 50 por ciento del dinero correspondiente a la etapa inicial. “Todos los municipios re-ciben el adelanto el mismo día, se tramitan todos en un mismo expediente, no hay diferencias”, dijeron desde la Subse-cretaría de Deportes.