PANORAMA ELECTORAL

Ahora el randazzismo tampoco descarta la lista de unidad dentro del PJ

Después de agitar las PASO hasta el cansancio, el espacio conducido por el ex titular de Transporte muestra un espíritu más conciliador. Desde el kirchnerismo, no cierran la puerta

La interna en el PJ dio un nuevo giro esta semana: después de que el randazzismo levantara las banderas de las Primarias como una realidad inevitable dentro del peronismo, el paso del tiempo parece dar sus frutos, y ahora en el horizonte se puede avistar, finalmente, una lista de unidad.El intendente de Monte Hermoso, Marcos Fernández, quien responde al ex titular de Transporte, no descartó en diálogo con este medio la posibilidad de que haya lista de unidad. “Estamos reuniéndonos permanentemente, él (por Florencio Randazzo) lo hace con distintas partes de la política, va a jugar y se verá dentro del espacio del peronismo la forma en la que se hace. También hay otros compañeros a los cuales estamos escuchando y con los cuales nos estamos reuniendo, asíque se verá como se define la situación”, afirmó.Al ser consultado por los resquemores con el kirchnerismo por el manejo discrecional de la lapicera en el armado de listas, respondió: “Por el espacio nuestro vamos a trabajar y celebrar la conformación de un grupo de trabajo cada vez mayor. Se sumó Alberto Fernández, y se sumarán más intendentes, legisladores y figuras. La gente del peronismo en general está invitada a participar de este espacio, y se seguirá dialogando también. A nadie se lo tira por la ventana. Se está trabajando para conformar un grupo de trabajo para el 2017 y en adelante”.En la misma línea, continuó: “Nuestro rival político no es ninguno de los compañeros, está más que claro, trabajamos dentro del peronismo y se verá como se dirime. Nuestro objetivo es presentarnos como una alternativa 2017/2019. Nuestro objetivo es enfrentarlos a las políticas que viene instrumentando Macri, no a los compañeros. Con los compañeros vamos a seguir dialogando y viendo que en definitiva se cumple con la tarea de armar para las elecciones 2017 y lo que venga de aquí en más”.Otro randazzista que este lunes se mostró conciliador con la idea de la lista única es el intendente de General San Martín, Gabriel Katopodis, quien aseguró en declaraciones radiales que “siempre es posible que podamos llegar a un acuerdo” con el kirchnerismo de cara a las próximas elecciones.Desde el otro ala, tampoco cerraron la puerta. El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, no descartó hoy que se llegue a una lista de unidad en el peronismo y definió al ex ministro Florencio Randazzo como "un gran compañero, un muy buen candidato" aunque le cuestionó que "en los últimos 15 meses no lo hemos escuchado hablar demasiado". Según trascendió en los medios, el jefe comunal ultra k manifestó: "Ojalá lleguemos al 24 de junio en una lista única".Por su parte, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, consideró hoy que, una postulación de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, permitiría "ordenar todo el peronismo para abajo", pero en caso de que decida no competir en las próximas elecciones legislativas, el ex ministro Florencio Randazzo "es de lo mejor" que se puede "poner sobre la mesa" de cara a la contienda electoral.