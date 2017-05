POR 3.500 MILLONES

En medio de las inundaciones, Vidal anunció un plan de obras hídricas de emergencia

Tal como anticipó LaTecla.Info, la Gobernadora puso en marcha un plan de infraestructura para hacer frente a las inundaciones en 15 municipios. Una por una, las obras anunciadas.

Tal como anticipó LaTecla.Info la semana pasada, este lunes la gobernadora María Eugenia Vidal, anunció un ambicioso plan de obras por emergencia hídrica que beneficiarán a 15 municipios.El plan contempla la ejecución de 48 obras por una inversión total de $3.500 millones. De ese monto, $2.500 millones corresponden a financiamiento propio y $1.000 millones a recursos del Gobierno Nacional."La provincia se va a volver a inundar, pero la diferencia es que las obras empezaron y van a continuar hasta que se terminen. Hoy vengo a dar la cara frente a los intendentes. Cuatro de cada 10 pesos van a obras hidráulicas, eso no había pasado nunca antes", destacó Vidal en el anuncio que tuvo lugar en Pergamino."Hemos firmado la semana pasada el decreto de emergencia hídrica, permite que aceleremos las obras a través de los pasos burocráticos y administrativos. Definimos 48 obras de emergencia. Van a empezar de acá a fin de año. Esas obras no pueden esperar, son terraplenes, limpieza de cauces. Hoy no sólo hay botes, sino equipos de emergencia y centros de evacuados. Esa preocupación se ve en las pequeñas cosas", añadió la Gobernadora.En esta línea, la mandataria sinceró: "Va a llover varios años, pero las empezamos y quizás no seamos nosotros los que inauguremos las obras. Lo importante es que vuelvan a dormir tranquilos. Esas obras que hacen la diferencia se están haciendo. Vamos a estar allí cada vez que llueva"."Lo único que puedo decir es que lo que cambió es que siempre les vamos a decir la verdad, y cuando llegue el agua vamos a estar trabajando al lado de los que se inundaron. Es parte de lo que tenemos que hacer", concluyó.La funcionaria estuvo acompañada por el intendente Javier Martínez, allegado al presidente, quien le adelantó a LaTecla.Info la visita en medio de una polémica entrega de subsidios municipales al club deportivo Douglas Haig, que presidió por siete años.Cabe destacar que Pergamino es uno de los 26 distritos alcanzados por la emergencia hídrica, firmada por la gobernadora María Eugenia Vidal, que autoriza a llevar a cabo las obras y/o acciones indispensables en forma inmediata, realizar contrataciones, gastos y tomar las decisiones necesarias para solucionar, aliviar o evitar la agravación” de la situación y para ello se facultó al ministerio de Infraestructura, a cargo de Roberto Gigante.PLAN DE OBRASEl plan está compuesto por 39 obras hidráulicas, 6 de vialidad y 3 de vivienda en los municipios de Bragado, Rivadavia, General Villegas, Carlos Tejedor, Salto, 9 de Julio, General Arenales, Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento, General Viamonte, Junín, Trenque Lauquen, San Nicolás e Hipólito Yrigoyen.Actualmente, hay cinco obras finalizadas y tres en ejecución. Entre los trabajos se contempla la protección de cascos urbanos a partir de terraplenes de defensa y la limpieza de canales y arroyos.Dentro de las obras relevantes, se encuentran las de defensa que evitan el ingreso del agua a las localidades. Se llevarán a cabo en:General Villegas: defensa de la ciudad y de las localidades de Bunge, Charlone, Santa Regina, Piedritas, Santa Eleodora; además, la Escuela Agraria y el Aeródromo.Rivadavia: estación de bombeo para los desagües de América, alteo de la Ruta Provincia Nº 70, reparación de terraplanes en canal del Río V, alteo de caminos a las localidades de Condarco, Valentín Gómez, Villa Sena, Francisco de Vittoria y Camino de la Zanja, entre otros.Carlos Tejedor: defensa de la localidad Colonia Seré.Junín: terraplenes laterales en el canal de vinculación entre la Laguna de Gómez y la Laguna el Carpincho.San Nicolás: elevación del terraplén de defensa de la localidad de La Emilia.Pergamino: reparación de terraplanes laterales al Arroyo Pergamino.En tanto, la Limpieza de cauce, que permite mejorar el escurrimiento de las aguas en el canal mediante el retiro de suelos acumulados y vegetación crecida en el lecho y los márgenes como así también retiro de otros objetos, tendrán lugar en:Arroyo Pergamino (Arrecifes, Pergamino y Salto); Río Salto (Salto y Arrecifes); Río Arrecifes (Capitán Sarmiento y Arrecifes); y Canal de desagües de Ferré (Gral Arenales).Por su parte, las obras que realiza el Gobierno Nacional son:-Canal troncal Mones Cazón, Etapa 1A - Ampliación del Arroyo Saladillo (Tramo Laguna La Colorada – Río Salado).-Canal troncal Mones Cazón, Etapa 1B – (Tramo Laguna La Colorada – Empalme Canal de Desvío de República de Italia).-Regulación Laguna Municipal de Bragado, Etapa 1.-Ampliación Canal San Emilio Sur, Etapa 1.-Canal de Desvío Canal República de Italia a Mones Cazón, Etapa 1.Estas obras permitirán continuar con la ejecución de los canales CNO3- CNO5 previstas para la evacuación de las aguas de los distritos de Villegas, Rivadavia, Carlos Tejedor, Florentino Ameghino, Lincoln y Gral. Viamonte, beneficiando también los partidos de Trenque Lauquen, Carlos Casares, Bragado y 9 de Julio.