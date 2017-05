ELECCIONES

La Izquierda Socialista quiere una lista con todos adentro

Aspiran a evitar quiebres y consolidar una lista que lleve a Nicolás del Caño como candidato a senador y a Néstor Pitrola como cabeza de la nómina de diputados. Todas las figuras de peso tendrían su puesto. Desde el PO ya dieron el visto bueno a la medida.

A poco más de un mes para la presentación de las listas de candidatos y con la intención de que cada espacio del Frente de Izquierda y de los Trabajadores de llevar su propia lista a competir en las PASO, un sector decidió cambiar el rumbo. Se trata de la Izquierda Socialista, que buscará aglutinar a todos los postulantes en una sola propuesta y evitar una nueva fisura.Cabe destacar que en el FIT, además del IS, confluye el Partido Obrero (PO) y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).En ese sentido, Juan Carlos Giordano, del IS, propone que cada sector consiga un puesto de representación y consolidar una llista de unidad. Para ello, aspira a que Nicolás del Caño (PTS) sea el número uno de senadores, que Néstor Pitrola (PO) haga lo propio para la nómina de diputados.“La fórmula Del Caño – Pitrola sería unitaria, muy representativa y atractiva”, manifestó el mismo Giordano, que se posicionó como posible integrante de las nóminas junto con Myriam Bregman (PTS).Conforme a lo informado, la propuesta del IS tiene que ver con la posibilidad de esquivar la interna que fue impulsada por el PTS. “Rechazamos este intento hegemónico y sectario y los llamamos a rever su equivocada postura para impulsar en común la campaña electoral del FIT desde ahora contra los candidatos de Macri, el PJ y los gobernadores”, manifestó Giordano mediante un comunicado.La propuesta de la IS ya recibió el visto bueno del PO y Pitrola. En las redes, quien podría tener la cabeza de la lista de diputados sostuvo: "una propuesta concreta a tener en cuenta si se quiere el frente único para enfrentar a la coalición del ajuste".Vale recordar que, tal como publicó La Tecla.info, la interna del FIT, que históricamente presentaba al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) por un lado y al binomio Partido Obrero (PO) – Izquierda Socialista (IS) por el otro, se había definido que en estos comicios tenga a los tres espacios con candidato propio.El primero en definir sus aspiraciones a renovar la banca como legislador bonaerense había sido el mendocino Nicolás del Caño por el PTS. A pesar de su raíz en la provincia cuyana, anunció que buscará competir por Buenos Aires, ese hecho fue el que produjo el malestar de sus “compañeros” de interna.Quien le siguió a Del Caño, y se lanzó como precandidato a diputado al mismo tiempo que criticó con dureza al ex candidato a Presidente del FIT, fue Néstor Pitrola del Partido Obrero. Cabe destacar que tal como informó La Tecla, el acuerdo del PTS con el Partido Obrero y la Izquierda Socialista era que estas fuerzas aportaran los candidatos para esos distritos en estos comicios.Ya con los jugadores del PTS y el PO en cancha, desde el IS se sumó Giordano como candidato a diputado con la intención de formar una lista de unidad. No obstante, ahora, puso su candidatura a disposición de sus compañeros en pos de alcanzar una lista de unidad y evitar nuevas fisuras.