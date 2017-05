ESCENARIO

Elecciones 2017: ante el inminente cierre de listas, el Gobierno sale en busca de heridos

Tras el lanzamiento de Progresistas en Cambiemos, el oficialismo refuerza la campaña y busca sumar adeptos de todos los frentes posibles. El enfrentamiento a la alianza de Massa y Stolbizer

En un año electoral, todo vale y todo sirve para sumar adhesiones, mostrar fortaleza y recorrer el camino a las urnas de la mejor manera posible. En ese sentido es donde se puede enrolar a la reciente presentación del espacio Progresistas en Cambiemos. Así como el peronismo tiene su sector en la alianza oficialista, los “progre” no quisieron ser menos y formalizaron su conglomerado de dirigentes “alineados al cambio”, según ellos dicen.Cabe destacar que no se trata de un sector novedoso, que se consolidó con el avance de los gobiernos de Mauricio Macri en la Nación y de María Eugenia Vidal en la Provincia. Estos dirigentes ya formaban parte de las gestiones nacional y bonaerense.Tal es el caso del secretario de Seguridad del Interior de la Nación, Gerardo Milman, que lleva diecisiete meses en el equipo de Macri y aparece como la cabeza del espacio Progresistas. Claro está, “Jerry” cuenta con un largo pasado en el GEN, partido al que llegó en 2007, tras alejarse de la Unión Cívica Radical. Además pasó por la Coalición Cívica-ARI. Otra de las patas del flamante sector es la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, líder de Unión por la Libertad, agrupación donde también supo estar Milman.Así las cosas, el objetivo cierto de los Progresistas en Cambiemos tiene que ver con el armado electoral de cara a los comicios de medio término y cosechar votos para el oficialismo. La lectura es una: la alianza Sergio Massa-Margarita Stolbizer dejó heridos en ambos bandos, dirigentes del Frente Renovador que rechazan la alianza y viceversa, margaritos que le “huyen” al tigrense. Por ello buscarán sumar las adhesiones de los huérfanos y capitalizar el flagelo ajeno.En ese marco, Milman fue más que conciso con la idea central del espacio; en diálogo con La Tecla subrayó: “No hay lugar para anchas avenidas del medio”. Asimismo agregó que “no se puede estar en dos veredas, armar listas para debilitar a la Gobernadora, que no le vaya bien en la elección; eso no lo compartimos”. Sostuvo además que “esta elección es trascendental para María Eugenia Vidal y Mauricio Macri”.De esa manera, el referente del flamante espacio Progresistas en Cambiemos seña-ló que “la elección del 2017 no es una elección inocua, sin importancia, que define un legislador más o uno menos, un concejal más o uno menos, sino que es una elección sustancial”.En ese sentido se refirió al acuerdo Massa-Stolbizer, al que definió como un “matrimonio por conveniencia”, y consideró que “el electorado que alguna vez acompañó las ideas parecidas a las nuestras está con nosotros, pensando que los gobiernos de María Eugenia y Mauricio puedan ser exitosos y tener una experiencia absolutamente novedosa, como es el frente Cambiemos respecto de la democracia”.Las elecciones están a la vuelta de la esquina y desde los gobiernos nacional y bonaerense no quieren dejar nada librado al azar. Por un lado están los timbreos y las mesas seccionales; también los peronistas en Cambiemos tienen su espacio de militancia oficialista; y ahora, con la presentación de los Progresistas, buscan atacar todos los frentes y consolidarse en las urnas.