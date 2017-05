PERONISMO

Fernando "Chino" Navarro: “Cuando estén definidos los nombres, muchos van a cambiar de lugar”

El diputado bonaerense dialogó con La Tecla y aseguró que hay intendentes peronistas que dialogan con todos los espacios del PJ. No obstante, señaló que aun ninguna versión peronista tiene sus candidatos confirmados.

¿Cómo está el peronismo bonaerense hoy, a tres meses de las elecciones?-Hay un gran esfuerzo de la mayoría de los peronistas de reconstruir el peronismo. Algunos pretenden renovarlo, y yo considero que no alcanza. La reconstrucción requiere necesariamente sincerar la situación que hoy afronta el espacio. Debemos tener al menos una mera discusión acerca de por qué hemos perdido. Por otra parte hay que generar propuestas para mejorar la educación, la seguridad, los salarios, y no sólo hacer diagnósticos de los problemas que tienen Macri y Vidal.-¿Las diferencias entre los que quieren renovar y los que quieren reconstruir es lo que no permite que haya unidad?-Hay compañeros que creen que la unidad resuelve temas que no se pueden resolver hace rato, como el debate, la discusión, las maneras de hacer política y de cómo se construye desde la oposición. Además confían más en lo que veinte, treinta o cuarenta dirigentes puedan decidir para una lista, que en el voto de la gente. Nosotros confiamos, sobre todo después de dos derrotas seguidas, que va a ser la gente la que mejor elija. Estoy seguro que esto va a ser positivo para el peronismo, porque su reconstrucción va a permitir que podamos ampliar nuestra base electoral. Hay que convocar a todos los actores de todos los ámbitos. Eso es lo que proponemos, y creemos que Florencio Randazzo expresa una herramienta adecuada para este desafío.-El peronismo en el que no están ustedes, ¿va a ser igual al de las derrotas anteriores, con las listas llenas de dirigentes y jóvenes cercanos a Cristina?-Hay muchos que dudan, erróneamente, de la candidatura de Randazzo. Igual hay que aclarar que candidatos confirmados no tiene nadie, ni el oficialismo ni ninguna vertiente del peronismo. Cuando las definiciones estén, sobre todo vinculadas a las propuestas, muchos compañeros van a cambiar de lugar. Incluso hoy hay intendentes que hablan con todos los espacios, con Randazzo, con La Cámpora, con Espinoza. Y está bien que así sea, es sano.