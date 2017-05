PERONISMO

Ricardo Casi: “La conducción está bien hecha si se ganan las elecciones, si no, no”

El intendente de Colón habló sobre el peronismo y abogó por la democratización del espacio. Para ellos,sostiene que las PASO es una herramienta necesaria. "Ese proceso no nos debilita sino que nos fortalece hacia entro", consideró

El intendente de Coló brindó su mirada sobre la actualidad que vive el peronismo y abogó para que exista PASO dentro del partido."Se habla mucho del llamado a la unidad del peronismo y yo planteo la necesidad de que nuestro espacio debe democratizarse, de darse en las PASO esa chance de elegir; dejando en claro que eso no nos debilita, sino que nos fortalece hacia adentro", sostuvo el mandamás municipal.Y agregó: "En primer término porque vamos a legitimar una nueva conducción en el peronismo de la Provincia y hacia afuera porque vamos a ofrecer a la gente las mejores alternativas para que nos representen los mejores candidatos".En ese sentido, Casi aclaró que en la actualidad trabaja para el armado de Florencio Randazzo, "creo que es el mejor candidato que nos puede representar en las próximas PASO"."A pesar de que uno respeta y ha respetado el liderazgo de Cristina en los últimos años, hubo una conducción errónea. El arte de conducir se puede evaluar fácilmente. La conducción está bien hecha si se ganan las elecciones, si se pierde es porque se condujo mal", apuntó el alcalde.En ese sentido, profundizo sus conceptos al sostener que "yo, como peronista de la Provincia, quiero votar a mis candidatos, no quiero que se decidan en una rosca de diez tipos encerrados en un local y que, para colmo, siempre sean los mismos".Además, el jefe comunal pidió un peronismo abierto: "El espacio tiene que estar abierto a todos aquellos que crean en el proyecto nacional y popular, que crean en el peronismo como alternativa de generar ciclos económicos distintos a las políticas públicas que ofrece este país y Florencio no le cierra las puertas a nadie".Por último señaló que el chivilcoyano "quiere competir con los candidatos que sea".