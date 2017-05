ENTREVISTAS LA TECLA

Gabriel Sánchez Zinny: "El objetivo es tener SAME en toda la Provincia"

El responsable del Sistema de Atención Médica de Emergencias habló sobre la puesta en marcha del servicio en territorio bonaerense, los nuevos desafíos y las metas a cumplir a 2019

Con la claridad del día asomándose, el flamante titular Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Gabriel Sánchez Zinny, recibió a La Tecla en una pequeña oficina del laberíntico ministerio de Salud. De perfil bajísimo, y reacio a todo lo relacionado con cámaras y exposición, el funcionario se entusiasma sobre el gran desafío que tiene por delante: implementar el servicio gratuito de ambulancias en todo el territorio bo-naerense. Sabe que no será fácil, pero la meta es clara, y asegura tener un “gran equipo” que lo acompaña. Para él, los individualismos quedan en la puerta de calle 51.-¿Cómo llegó a hacerse cargo del SAME?-Estaba trabajando en el ministerio de Educación de la Nación, donde Esteban Bullirch me dio la oportunidad de estar al frente del INET (Instituto Nacional de Edu-cación Tecnológica), que es el organismo que regula la educación técnico profesional en la Argentina, y se me dio la oportunidad de ayudar en la ejecución del SAME, que, si bien se había iniciado el año pasado, se estaba tratando de acelerar su ejecución porque se veía una necesidad muy importante en la Provincia.-¿Cómo viene la ejecución?-Viene bastante bien. Ya firmamos con 28 municipios, que tienen alrededor de 7 millones de habitantes, a quienes les brindamos el servicio. Distribuimos 140 ambulancias. El SAME es un sistema, y la idea es que no funcione en municipios estanco sino que articule mejor el sistema de salud ¿Cómo llega el paciente al hospital o la guardia? Hay que establecer un sistema intrahospitalario. Por eso estamos haciendo inversiones de 1.100 millones de pesos en guardias hospitalarias que tienen que ver con esto. Estamos haciendo capacitaciones conjuntas entre los miembros del SAME, como la gente que trabaja en las guardias, para que la atención sea más rápida. Lo interesante de este sistema es que no es partidario, estamos trabajando con municipios de ambos sectores. Hay una necesidad clara de que esto exista.-¿Cómo es la recepción en aquellos municipios que no pertenecen a Cambiemos?-La verdad es que no hubo resistencia porque hay un beneficio específico al ciudadano, y también un beneficio político. Pero no hay una discusión política sobre esto, y es una necesidad, como dijo la Gobernadora, bastante urgente en todo el Conurbano y en toda la Provincia. No hubo oposición; lo que sí hay son discusiones técnicas, porque había municipios que ya tenían sistema de emergencia y había que integrarlos. La idea es que todas las ambulancias funcionen con una consonancia hacia brindar un servicio al paciente. Pero es muy importante el servicio intrahospitalario, porque quizás llevás a un paciente a un hospital y ahí no lo pueden atender. Muchas veces salvás a una persona por llevarla rápido de un hospital a otro.-¿Cuáles son los objetivos a corto plazo, para este año, y cuáles a largo plazo, quizás para el fin del mandato, en 2019?-Este año queremos terminar en 40 municipios, que es lo que pidió la Gobernadora, y a mediano plazo que toda la Provincia tenga el sistema de emergencia intrahospitalario. Ya sea un gran municipio o uno pequeño, la idea es que todos los ciudadanos tengan el servicio. Nos centramos en los más grandes por obvias razones, porque hay más gente para servir; pero para 2019 el objetivo es que la Provincia tenga un SAME que atienda a todos.-¿Qué cuestiones habría que ajustar?-Tenemos que avanzar más en integrarlo como un sistema. El éxito del SAME es que sea una red, que todas las bases estén conectadas entre ellas; que las ambulancias estén conectadas con las guardias y, también entre ellas, ya sean provincial o municipal; integrar SAME con SAME. No importa en qué calle o municipio esté el paciente, hay que darle una atención prehospitalaria en minutos; dejar la vida para salvarte la vida.