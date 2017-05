INTERIOR BONAERENSE

Ritondo y Mosca bendijeron a su candidato en San Nicolás

Adolfito Suarez Erdaire es el nombre elegido para encabezar la lista. Recibió la veña de ambos funcionarios bonaerenses en medio de una recorrida de gestión.

Con la luz verde emitida por los Passaglia, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca y el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, se mostraron con quien será el candidato elegido por Cambiemos para encabezar la lista de concejales en San Nicolas, Adolfito Suarez ErdaireFue en el marco de una recorrida de gestión donde presentaron el Grupo de Prevención Motorizado. El presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca y Matías Ranzini, subsecretario del ministerio de seguridad y hombre de confianza de Cristian Ritondo, brindaron su respaldo a Suarez Erdaire y proyectaron el armado localMatías Ranzini es la persona de la cartera de Seguridad bonaerense que articula permanentemente con los Intendentes, y además quien suena como candidato del Vidalismo y Ritondo, para estar en la lista de legisladores de la Segunda sección.Mosca y Ranzini estuvieron reunidos con el elegido y acordaron trabajar en conjunto para poder convenir un lugar de privilegio en la lista de concejales, priorizando una lista de unidad con los Passaglia. En caso de no poder lograrlo, no descartaron la posibilidad de buscar incluirlo en la lista de legisladores provinciales.El encuentro se produjo luego de que el ministro Ritondo junto a Mosca, Ranzini, legisladores y el jefe comunal de Junín, Pablo Petrecca, entregaran el nombramiento formal como bombero a Alvaro Lafarge Sánchez, un joven de 22 años con síndrome de down que colabora con el cuartel de Bomberos desde 2013, y a partir de hoy cumplió su sueño de ingresar como personal efectivo para prestar servicio.