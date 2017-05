ALERTA

Preocupación en Chaves: se detectaron unos veinte casos de sífilis

Preocupa seriamente a las autoridades sanitarias de la localidad de Gonzales Cháves el aumento de casos de enfermedades venéreas, específicamente sífilis, motivo por el cual se brindó una conferencia de prensa por parte de la directora de Salud, Fabiana Paradisi, acompañada por los doctores María José Alvarez y Carlos Carrera.

Así las cosas, según informó Reporte Cháves, se puso en conocimiento de la población que en los últimos tres a cuatro meses se han detectado unos veinte casos, y que de no tratarse a tiempo genera trastornos muy severos y puede dejar secuelas irreversibles, enfermedades cardíacas, en los músculos o en la piel.En principio fue Fabiana Paradisi quien expuso que "ante la preocupación que tenemos por el aumento en nuestro laboratorio de resultados con respecto a enfermedades de transmisión sexual, hemos decidido comunicarle a la población esta situación y queremos hablar sobre lo que sucede en caso de que esto continúe".Seguidamente advirtió sobre "la gravedad que tiene, individualmente y para la comunidad, y dentro de una campaña de detección precoz lo que vamos a hacer es invitar a la gente que concurra a nuestro laboratorio, especialmente a todos aquellos que sientan ciertos síntomas que explicarán los facultativos. Esto lo hemos decidido en conjunto con los profesionales médicos y la Región Sanitaria, ya que es una preocupación de toda la región", apuntó Paradisi.Fue entonces el doctor Carlos Carrera quien tomó la palabra para hablar en referencia a la situación. "La idea es informarle a la población que hemos detectado en este último periodo un avance de enfermedades de transmisión sexual, que hace unos años teníamos cero de estadísticas y hoy vemos con mucha preocupación como por caso la sífilis se la ha detectado en lo que va del año en muchos casos".Por lo tanto el facultativo dejó en claro que "tenemos la obligación de ponerlo en conocimiento de la población, porque si bien es una enfermedad que tiene tratamiento, dejada a su libre evolución conlleva transtornos muy severos y puede dejar secuelas irreversibles, por eso es importante que la población sepa que si no lo paramos entre todos es imposible pararlo"."Nosotros podemos hacer con los demás médicos tratamientos con los casos detectados, pero en realidad es una enfermedad que se transmite por relaciones sexuales e indudablemente existe un desconocimiento o un mal uso o no uso del preservativo, que es lo único que nos va a detener el avance de esta enfermedad", afirmó.Planteada la situación existente en la ciudad, que no es ajena entonces a lo que sucede en el ámbito provincial, el doctor Carrera hizo una "invitación a la población que todo aquel que haya tenido relaciones sexuales en forma esporádica, sin preservativo, se haga en forma privada o en nuestro hospital un análisis, y a su vez que si tiene un resultado positivo informe a todos sus contactos para que se controlen, porque vemos con mucha preocupación cómo las enfermedades de transmisión sexual, en especial la sífilis en nuestra ciudad, ha aumentado en gran forma".Asimismo el profesional puso de manifiesto que no es exclusivo de una franja etaria determinada, sino que "está sucediendo en todas las edades, por eso es importante el control, que las mujeres se hagan el papanicolau, observar si aparecen verrugas en las partes genitales, como así en todo lo que noten anormal. Por favor que se controlen en forma privada o en el hospital que está al servicio de la comunidad".En cuanto a cómo detectar la sífilis, el doctor Carrera aclaró que "no da muchos síntomas, no se siente dolor, aparece por decirlo en forma común un grano que luego se va solo en dos o tres semanas, pero la enfermedad avanza hasta un nivel que puede llegar a lesiones muy severas, por lo tanto es preocupante".Resaltó además en cuanto al origen de la situación que puede "haber resurgido por el no uso del preservativo, se ha hecho caso omiso a las campañas, o porque existe una mayor promiscuidad, se tienen relaciones sexuales sin cuidado y se nos ha destapado una olla de enfermedades venéreas que pensábamos que no iba a ocurrir nunca más. Cuando antes teníamos un caso nos juntábamos todos los médicos a hablar del tema, hoy sucede que en tres o cuatro meses hay aproximadamente 20 casos declarados, por lo tanto si no lo paramos ahora dentro de un tiempo vaya a saber lo que habrá", advirtió.Finalmente la doctora María José Alvarez se refirió explícitamente al contagio de la enfermedad, destacando que el contagio es a través de "relaciones sexuales y no por sentarse en un inodoro, de todas formas igual que se hace normalmente hay que desinfectar con lavandina todos los sanitarios, pero lo más importante es el uso del preservativo"."Hemos estado en la era de la pastilla anticonceptiva, del DIU, pero nos hemos olvidado de algo tan importante como el preservativo, que nos previene de las enfermedades", mencionando para tener muy en cuenta que "la enfermedad queda oculta hasta por diez años y puede ocasionar afecciones cardíacas, en los músculos o en la piel", completó.