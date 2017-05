ENTREVISTA

Vidal y su patrimonio: “tengo menos de lo que tenía cuando empecé”

"Si querés ganar mucha plata no vengas al Estado", aseguró. Habló de las elecciones y dijo que le tiene "fe" a Cambiemos.

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, habló sobre su patrimonio: “a un año de ser gobernadora tengo menos de lo que tenía cuando empecé”. También hizo mención a las elecciones y sostuvo que tiene “fe” que Cambiemos gane las legislativas en la provincia.“Si querés ganar mucha plata no vengas a trabajar al Estado, los ingresos no son buenos”, afirmó Vidal y dijo que “al político que se vuelve rico le pasan esas cosas que no lo puede justificar. Una cosa es un empresario o como Mauricio (Macri) que se metieron en política y tenían un patrimonio”.En ese sentido anticipó que “ahora voy a presentar mi declaración jurada y a un año de ser gobernadora tengo menos de lo que tenía cuando empecé. Para empezar porque me divorcié y tengo la mitad, y por otro lado porque claramente no son los mismos ingresos que tenía en la Ciudad”.“Yo no me estoy enriqueciendo en la gestión y mis funcionarios tampoco”, sentenció durante una entrevista televisiva.En otro orden se refirió sobre los comicios de octubre y aseguró que le tiene “fe” a Cambiemos y en especial “a la gente de la provincia”, y aclaró que “nuestro adversario es el sistema”.Dijo que “a ningún sector de poder de la provincia le debo nada, yo no tengo ningún favor que pagarle a nadie”.Consultada sobre si quiere quedarse por muchos años en la política, fue terminante: “no”.“No veo a la política como un lugar para venir y quedarse. Lo más difícil de la política es saber irse, y espero tener la sabiduría para irme a tiempo”, señaló.Por último expresó que “cuando llegás a las situaciones oscuras tenés dos opciones: o lo enfrentas o sos cómplice. Si no hacés nada sos cómplice. Si sabés que en la policía hay corrupción y sos la gobernadora y al día siguiente no hacés algo sos cómplice”.