Cristina recibe a los intendentes díscolos, que van en busca de certezas sobre su candidatura

Luego de su gira, la ex presidenta se reunió con Jorge Ferraresi y Mario Secco. La semana que viene lo hará con los alcaldes que el martes sacudieron al Frente para la Victoria con el desplante a un acto encabezado por Máximo Kirchner. Los jefes comunales irán en busca de una definición concreta: si ella será candidata o no

“Con Cristina es una cosa y sin Cristina es otra”, repiten al unísono los intendentes del peronismo que aún no han definido si jugarán bajo la estructura K o darán apoyo a Florencio Randazzo. Esa fue la principal razón por la cual hicieron pata ancha ante La Cámpora el pasado martes, cuando se resistieron a ser llevados de las narices a un acto ultra K.Sin embargo, esa rebeldía parece tener como límite a la ex presidenta, por la única razón de que las encuestas le siguen sonriendo a ella más que a ninguno en el peronismo. En distritos populosos como Esteban Echeverría, Almirante Brown y Lomas de Zamora, su imagen roza el 50 por ciento.En ese contexto, los intendentes esperan una definición concreta de Cristina. Eso es lo que irán a buscar el martes en el Instituto Patria, donde fueron convocados a una reunión que se presume de alto octanaje.Los recibirá una Crsitina crispada por lo sucedido en la sede del sindicato de los porteros. En la reunión previa que tuvo con los intendentes de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y de Ensenada, mario Secco, la viuda de Kichner no ocultó su bronca con lo acontecido. Pero contrariamente a lo que el kirchnerismo duro quiso “vender”, de que ella se cerraría en su círculo de máxima confianza, atenderá a los díscolos.Les hará saber de su bronca, y deberá escuchar los reclamos de los jefes comunales sobre las indefiniciones y sus dudas acerca del armado de listas (en definitiva el centro de toda la disputa). Difícilmente se lleven la certeza de si ella va a ser candidata o no por la provincia de Buenos Aires. “Esa es una definición con la que va a especular hasta último momento, lo vamos a saber el 24 de junio (día del cierre de listas)”, comentó ante La Tecla un operador del peronismo.De todos modos, los alcaldes consiguieron lo que esperaban, y por lo que un poco algunos exageraron el desplante del martes. Quienes hablar directamente con ella, sin intermediarios.