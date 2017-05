ELECCIONES 2017

Felipe Solá ratificó su pertenencia al massismo

El ex gobernador salió al cruce de las versiones que lo vinculan con Florencio Randazzo y a un posible pase al espacio del chivilcoyano. "Estoy en el Frente Renovador", dijo el diputado durante una visita a Merlo, con Sergio Massa.

Solá y Massa visitaron la Asociación cultural, Deportiva y Recreativa Alejandro Sosa, ubicada en el barrio Los Aromos, de Merlo. Allí, el ex gobernador se refirió al plan Bajemos los Precios, al tiempo que desmintió versiones de un posible alejamiento del Frente Renovador."Estoy acá con Sergio Massa, en una caminata más por lugares que, al igual que todo el Gran Buenos Aires y buena parte de la Republica, la gente está sufriendo, no solamente los problemas de la economía del desempleo, de malos sueldos, sino también también una suba absurda de los precios de los alimentos", expresó el diputado nacional cuyo mandato vence este año."Nuestra campaña Bajemos los Precios es para que la gente tome consciencia. Queremos despertar a la gente y decirle que tienen que poder defenderse. Si el gobierno no defiende el bolsillo de los pobres, quien los va a defender?", agregó.Respecto a las versiones de un posible alejamiento del massismo, Solá sostuvo: "Yo estoy en este espacio hace siete años. Hemos construido una fuerza politica y la figura de Sergio Massa es muy importante. Yo tengo muchos años en la política y estoy en el Frente Renovador".