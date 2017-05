CONCLAVE BOINA BLANCA

Convención provincial: se vienen las elecciones y la UCR fija sus pautas

El encuentro se lleva a cabo en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Berisso. “Por más que tengamos diferencias tenemos que levantar las banderas de la UCR”, aseveró el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, en la previa del encuentro.

“No se va a hablar de listas”, arriesgaron desde el seno íntimo de la UCR pero, por más que los boina blanca se esfuercen en querer instalar esa versión, se sabe que por estos días el radicalismo discute fervientemente quiénes serán sus representados en las nóminas que se empiezan a tejer con la sinergia entre el Ejecutivo provincial y las mesas distritales de Cambiemos.Y así fue nomás. La discusión se hizo notar. Incluso en el documento final que se va a firmar se exige la realización de internas en donde el acuerdo no es posible. "Esta conducción ratifica vigorosamente su pertenencia a Cambiemos y los partidos que lo conforman", dice la parte más amable, y en otro punto pide por PASO para evitar que, políticamente hablando, corra sangre.El alcalde Jorge Nedela hace las veces de anfitrión y junto al Vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, (que días atrás le alcanzó a la gobernadora un pliego con las condiciones de ese espacio en el que le exigieron al menos tres bancas para diputados nacionales entre los primeros once lugares) repitieron hasta el hartazgo lo que el partido ya acordó tiempo atrás: fortalecer el armado de Cambiemos.El mantra es uno: la UCR se posiciona si a la gestión le va bien y, en ese sentido, la primera de las elecciones donde el oficialismo plesbicitará su gobierno será central.Por eso, las versiones enviadas por los distintos referentes boina blanca no se salen del libreto. Incluso, un alfil radical que suele hacer declaraciones picantes, el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, se mostró medido.En diálogo con La Tecla, el alcalde prefirió hacer hincapié en la generación de discusiones democráticas para ordenar el partido que históricamente ha tenido la UCR: “El comité sigue construyendo unidad. Debemos ser el único partido que se maneja con convencionales que votan cuestiones que hacen a la política privada y pública”."La UCR bonaerense afirmará lo que ya selló la Convención Nacional de trabajar dentro de Cambiemos porque fuimos una herramienta fundamental para cambiar la desidia que hubo dentro de los últimos 28 años en la Provincia”, dijo sobre la Convención en la que vale decir, se volvió a pedir por más lugares en el Ejecutivo.Por caso, mate en mano, uno de los jefes comunales del interior señaló enojado que "cuando voy a la Gobernación están dos horas para atenderme", dejando en claro que la UCR busca hacerse valer y también puede renegar de algunas cuestiones, en este caso no de la mano del alfonsinismo, sino del mismísimo salvadorismo.