TERRITORIO

Batalla "Senadores": Vidal volvió a mostrarse con su candidata

La gobernadora estuvo junto a Gladys González en Quilmes. La titular de ACUMAR es uno de los nombres de Cambiemos para encabezar la lista de Senadores por la Provincia

En sus habituales recorridas por la Provincia, la gobernadora María Eugenia Vidal, participó este mediodía de un encuentro con un matrimonio del partido bonaerense de Quilmes. La mandataria visitó la vivienda de Norberto y Nélida, con quienes desayunó y conversó sobre sus inquietudes y sus expectativas a futuro.Esta fue la excusa para mostrarse nuevamente junto a la titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Gladys González, uno de los nombres que baraja el oficialismo para encabezar las listas por la Provincia, junto al ministro Esteban Bullrich, el neurocientífico Facundo Manes y la última incorporación, Graciela Ocaña.Norberto le comentó a la gobernadora que, hace unas semanas, su mujer se descompensó y pudo recuperarse gracias a la rápida y eficiente intervención del SAME, sistema que opera en esa zona del conurbano desde hace dos meses.El SAME Provincia, un Servicio de Atención Médica de Emergencias que ya funciona en 20 municipios, es el primer sistema de emergencias del Estado bonaerense que brinda atención primaria en la vía pública y garantiza que los pacientes reciban atención de calidad a tiempo en casos de incidentes viales, situaciones de violencia o accidentes con múltiples víctimas.En esta primera etapa, se entregaron 140 ambulancias y se creó un equipo de atención de 2.500 personas beneficiando a 7 millones de bonaerenses. En tanto, para la segunda etapa, que comenzará a mediados de junio, se prevé la adhesión de 20 municipios más antes de fin de año, alcanzando a 12 millones de vecinos de la Provincia. También se trabaja en la integración del SAME al 911.