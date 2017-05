SABADO

Con funcionarios nacionales incluidos, Cambiemos vuelve a timbrear: a qué distrito va cada uno

Este sábado, y tal como exigió la gobernadora María Eugenia Vidal, los integrantes del gobierno bonaerense volverán a recorrer la Provincia para dialogar con los vecinos en una nueva edición del timbreo.

Por disposición de la Gobernadora, Cambiemos profundizó los timbreos y desde hace varias semanas se producen cada quince días. El que tendrá lugar este sábado será la cuarta salida del gobierno bonaerense. Cabe destacar que en la segunda edición de los timbreos del 2017, los funcionarios provinciales estuvieron acompañados por los gobierno nacionales, al igual que ocurrirá este sábado.La Tecla.info pudo tener acceso a dónde irá cada uno de los integrantes del Gobierno.En está oportunidad, el ministro de Educación de la Nación y quien todo indica que encabezará la lista de senadores del oficialismo, Esteban Bullrich, recorrerá San Fernando. El distrito gobernador por el massista Luis Andreotti es uno de los pesos pesados de la primera sección y Cambiemos pondrá toda la carne al asado. Estará acompañado por el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell, y la candidata a concejal, Agustina Ciarletta.En Tigre, otro suelo del Frente Renovador, el referente local Segundo Cernandas será acompañado por el ministro de Justicia, Germán Garavano. Además dirán presente el secretario de DDHH bonaerense, Santiago Cantón y el titular de IOMA, Carlos D´Abate.En San Martín, suelo gobernador por Gabriel Katopodis, el principal hombre del Gobierno será el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano. Estará acompañado por los legisladores Walter Carusso y Daniel Ivoskus.A su vez, en Escobar, distrito comandado por el peronista Ariel Sujarchuk, bajará el titular del Anses, Emilio Basavilbaso, acompañado por el legislador Roberto Costa, y su hijo, referente local, Leandro Costa, además del titular del Banco Provincia, Juan Curutchet.Al igual que San Martín, Hurlingham es otro de los distritos opositores donde solo hará presencia un ministro bonaerense. Hernán Lacunza, titular de Economía, estará acompañado por Lucas Delfino, subsecretario de gestión municipal del Ministerio del Interior de la Nación.Misma historia para Ituzaingó, comuna dirigida por Alberto Descalzo. En el distrito de la Primera sección, estarán presenten el titular de ARBA, Gastón Fossati; el secretario de Comunicación provincial, Federico Suárez; el senador Walter Lanaro; y los referentes locales Gastón Di Castelnovo y Gabriel Pozzuto.En Malvinas Argentinas, distrito conducido por el joven peronista Leonardo Nardini, Cambiemos pondrá a jugar a varios de sus pesos fuertes. Estará la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; el ministro de Gobierno provincial, Joaquín de la Torre; el ex intendente local, Jesús Cariglino; el director de Juventud bonaerense, Alberto Czernikowski; y el legislador Hugo Ordoño.En el norte del Conurbano, Merlo, estará el titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Miguel de Godoy; junto al conductor del IPS, Christian Gribaudo, y el referente local “el turco” Abbas.Por su parte, en Moreno, estará el vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana, acompañado por el ministro de Ciencia e Innovación Tecnológica, Jorge Elustondo y el referente local Aníbal Assef.En San Miguel, distrito oficialista, solo timbreará el alcalde Jaime Méndez y la legisladora María José Tedeschi. Algo similar ocurrirá en La Matanza, donde, Alejandro Finocchiaro, el titular de Educación bonaerense estará solo.Distinto será el caso de Tres de Febrero, ya que Diego Valenzuela contará con el respaldo del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña. A su vez, Sebastian García de Luca será la cara del timbreo en Chivilcoy.En Almirante Brown, si bien la “batuta” la llevará el ex PAMI, Carlos Regazzini, también estará la ministra de Salud, Zulma Ortiz, y el legislador Jorge Mancini. Mientras que en Avellaneda, la posible número dos de la lista de senadores, Gladys González, estará acompañada solamente por el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari.En Lomas de Zamora, el peso pesado local Gabriel Mercuri será acompañado por la legisladora María Elena Torresi. En tanto, en Ensenada estará el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto; el vicegobernador Daniel Salvador y el titular de la oficina anticorrupción bonaerense, Luis Ferella.Mientras que en Berazategui, tierra K, estará presente el titular de Medios de la Nación, Hernán Lombardi; acompañado por el jefe de agroindustria provincial, Leonardo Sarquis; el funcionario bonaerense Gabriel Kunz y el legislador Ricardo Giaccobe.En Esteban Echeverría, dirá presente el titular de Infraestructura, Roberto Gigante y el titular del Instituto de la Vivienda, Evert van Tooren. Mientras que en Ezeiza, el secretario de medios de la Provincia, Mariano Mohadeb, será acompañado por Rubén Barabani y la secretaria lega y técnica bonaerense, María Fernanda Inza.Asimismo, en Florencio Varela estarán dos de los hombres de máxima confianza de María Eugenia Vidal. El Jefe de Gabinete, Federico Salvai y el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, ambos acompañados por el titular de hacienda de Nación, Nicolás Dujovne y los referentes locales Dardo Otonello y Pablo Alaniz.Por su parte, en Presidente Perón el referente Guido Giana será acompañado por Marcelo Villegas. Mientras que en Lanús, el alcalde Néstor Grindetti, contará con el apoyo de Lorena Petrovicn. En Quilmes, Martiniano Molina contará con los legisladores Fernando Pérez y Gustavo Schiavo.En la capital bonaerense, el intendente Julio Garro será visitado por el ministro de modernización Andrés Ibarra y cinco legisldores: Manuel Mosca, Diego Rovela, Gabriel Monzó, Pilar Ayllón y Juan Pablo Allan.En Zárate, la legisladora Sandra Paris acompañará a Walter Urrein. En Pergamino, Marcelo Pacífico y Orlando Yans, harán lo propio con el intendente Javier Martínez. En San Nicolas, Ismael Passaglia tendrá su debut en los timbreos con Elisa Carca, Marcelo Dileo y Mario Vignali, este último también acompañará al jefe comunal Claudio Rossi en Rojas.Además, en Alberti estará Gustavo De Pietro y la referenta Silvina Vaccarezza. En Chacabuco, Víctor Aiola y Marcelo Daletto timbrearán juntos. En Junín, Laura Ricchini y Pablo Petrecca serán la dupla oficial. En Lincoln, el intendente Salvador Serenal será acompañado por Vanesa Zuccari.En Nueve de Julio, Mariano Barroso contará con el apoyo de Jorge Silvestre y Mauricio Vivani. En Carlos Tejedor, Raúl Sala será acompañado por Oscar Sánchez. En Chascomús, la legisladora Liliana Denot apoyará al referente local Lito Fernández.En Necochea, suelo massista, Roberto Rago y Sergio Domínguez Yelpo respaldarán a Pablo Aued. En Gerenal Pueyrredón (Mar del Plata), los legisladores Guillermo Castello y Maxi Abad acompañarán a Juan Aicega. El cuestionado intendente Carlos Arroyo no participará.En Tandil, el senador Carlos Fernández acompañará a Pablo Díaz Cisneros. No será parte del timbreo el intendente Miguel Lunghi. En Tres Arroyos, Rosio Antinori acompañará a Laura Aprile. En Daireaux, Luis Oliver hará lo propio con Marías Besada y Esteban Hernando.Mientras que en Bahía Blanca, Héctor Gay recibirá a los legisladores Santiago Nardelli, Andrés de Leo, Nidia Moirano y Julieta Centeno. En Puán, el intendente Facundo Castelli contará con Horacio López. En Saladillo, José Luis Salomón con María Alejandra Lorden.