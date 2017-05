A LA DERIVA

El naufragio de la región capital

La intención de incorporar cinco distritos de la Tercera sección electoral a la Octava venía viento en popa, pero, de a poco, fue debilitándose y hoy se considera una utopía. Qué cuestiones entraron en juego.

La Octava sección electoral continuará siendo habitada por un solo distrito. El proyecto de conformar la región Capital, que en 2012 estuvo en boga dentro de la agenda política bonaerense, seguirá durmiendo el sueño de los justos has-ta nuevo aviso. Así las cosas, la denominada “cola de la Tercera sección”, integrada por los municipios de Brandsen, Punta Indio, Ensenada, Magdalena y Berisso, deberá esperar a que exista un mejor clima para acoplarse a La Plata.La iniciativa, que comenzó a gestarse a mediados del 2004 y ocho años después logró llegar a la Cámara Baja bonaerense por intermedio de un proyecto de ley que presentó el diputado provincial Gabriel Bruera (FpV), se desinfló de a poco, hasta perder toda forma, y hoy descansa archivada en un mero expediente. El objetivo era sacarle a la región Tercera 5 de los 19 distritos que actualmente tiene para plegárselos a la Octava y que esta sección pasara a comprender 6 municipios y dejara de ser concentrada únicamente por La Plata.La lógica bajo la cual fue pensada esta nueva conformación distrital se basaba en el argumento de que, por su cercanía e idiosincrasia, estas ciudades compartían cuestiones de gestión, administración y prestación de servicios que debían resolver en conjunto; y las diferenciaba de otros distritos más populosos que están unidos por esa misma serie de variables pero dentro de un contexto totalmente diferente: el Conurbano.En efecto, el desarrollo del turismo, la producción, la industria y la cultura, o la coordinación de la recolección de los residuos, supo nuclear años atrás a los jefes comunales interesados en formar la región Capital bajo lo que dieron a conocer como el “Primer Polo Regional de Intendentes”. Ese ámbito fue el embrión que comenzó a gestar este nuevo conglomerado de distritos.Pero el lado B de la propuesta traía incluida una cuestión política que terminó por embarrar la cancha y cajonear el proyecto. Es que la iniciativa significaba también aumentar el número de representantes en ambas cámaras bonaerenses. “Pedíamos un senador y dos diputados más para esta nueva región”, dijo a La Tecla el intendente de Ensenada, Mario Secco (FpV). Según el alcalde ultra K, que también es el único de los jefes comunales que participaron de las primeras charlas y aún está al frente de un distrito, “las mezquindades de la política metieron la cola e imposibilitaron que este proyecto arribe a buen puerto, porque legisladores de todas las secciones electorales restantes empezaron a reclamar más bancas para sus regiones”.En ese sentido, otro intendente del interior alcanzado por esta propuesta, Gonzalo Peluso (Magdalena), también reconoció que hubo charlas entre las gestiones interesadas, y se lamentó por la imposibilidad de que se plasme la región Capital. “La discusión de fondo es que están desproporcionadas las secciones electorales: en la Cuarta, con 20 mil votos sacás un diputado, y en la Tercera, para obtener el mismo resultado necesitás reunir 600.000 sufragios”, reconoció Peluso en diálogo con este medio. No obstante, a diferencia del resto, el jefe comunal de Cambiemos contrarió la visión regional en la que se ampararon sus pares: “No creo que la realidad sea la misma como para integrarse regionalmente. Berisso y Ensenada puede llegar a ser, pero Magdalena está a 55 kilómetros de La Plata”.Por su parte, el mandatario de Berisso, Jorge Nedela (Cambiemos), se mostró entusiasta con la idea, pero deslizó que la posibilidad de resurgirlo “no está en la agenda de los intendentes”. Sin embargo apuntó que lo seduce la chance de que pueda surgir un diputado o un senador de su distrito, ya que “es muy difícil que eso suceda si compartís distrito con La Matanza”.El jefe comunal de Brandsen por Cambiemos, Oscar Cappelletti, y su par de Punta Indio, Hernán Y Zurieta (FpV), pertenecientes a los otros dos municipios de la Tercera sección electoral, también se manifestaron a favor de que se retomen los diálogos para llegar a un acuerdo. Para Y Zurieta “hay muchos temas que podíamos trabajar y coordinar con la municipalidad de La Plata. No sé por qué no avanzó, hicimos lo posible pero todo quedó ahí”.Del otro lado del mostrador, el distrito que aparece como parte inexcluyente en esta diatriba es La Plata. A pesar de que este medio buscó obtener definiciones sobre el interés real de la gestión de Julio Garro (Cambiemos) por reflotar las conversaciones para crista-lizar la región Capital, desde la órbita oficial no emitieron declaración alguna. Ante esto, para averiguar si existieron nuevas reuniones por esta temática,La Tecla se comunicó con legisladores platenses, pero éstos dieron por muerta la propuesta. Desde el equipo de la diputada peronista Valeria Amendolara señalaron que el estado parlamentario de la región Capital está caído desde el 2014 y que no existió en el último tiempo charla alguna para activarlo. Del mismo modo, un senador de Cambiemos fue tajante. “Que yo sepa, la iniciativa no está en agenda para nada, no es una prioridad en lo inmediato”, sentenció el legislador.