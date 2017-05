ELECCIONES 2017

En medio de la sangría, un massista le cierra la puerta a su pase

El diputado nacional Facundo Moyano negó que se sume a las filas de Florencio Randazzo y abandone el Frente Renovador. "Nunca especulé con irme”, dijo.

En medio de la sangría del Frente Renovador, que repite la historia de 2015, el diputado nacional Facundo Moyano negó que se sume a las filas de Florencio Randazzo.La aclaración vino después de que comenzaran a surgir rumores al respecto a partir de una reunión entre el sindicalista y el intendente de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca, quien es además el principal armador del ex ministro del Interior en la Provincia.“Soy un dirigente del peronismo que dialoga y nunca estuvo en discusión mi salida del Frente Renovador. Nunca especulé con irme", señaló Moyano en declaraciones televisivas.Y añadió: “No entiendo a Amado Boudou y Luis D Elía como peronistas. Debemos dar una discusión larga y profunda. Peronismo es no ir en contra de los intereses de los que menos tienen. No quiero discutir el Peronismo con Boudou, con D'Elia, ni con Máximo Kirchner".En esta línea, apuntó que "Randazzo va a disputar una interna del FpV y es una definición que ha tomado. Es natural que dispute una interna en ese espacio, pero nosotros estamos en otro lugar".De todos modos, según pudo saber LaTecla.Info, la reunión con Bucca no fue la única que mantuvo con el sector, sino que además mantuvo encuentros en privado con el mismísimo Randazzo, en más de una oportunidad."Mantengo diálogo con él, a quien respeto mucho", reconoció el massista.