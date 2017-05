ELECCIONES 2017

Randazzo candidato: uno de los principales motivos, el cerrado armado de las listas ultra K

El intendente de Bolívar, Eduardo Bucca, explica porqué Randazzo estará al frente de una de las listas del peronismo provincial y hace foco en la "autocrítica" y en el general malestar que provocaba la confección de las nóminas de candidatos

-¿Por qué la necesidad de armar otra lista de este espacio tan importante del peronismo bonaerense? ¿Por qué es imposible esa unidad de la que se hablaba a principio de año?-Esto forma parte de coronar un proceso de autocrítica que venimos realizando después de la derrota electoral tanto en la Provincia y en la Nación como en muchos municipios. No se trata de anteponer el concepto de unidad sino de llevarlo al lugar que corresponde. Previo a la unidad debe existir una discusión, un debate de ideas; y la posibilidad está en las PASO, se puede elegir los mejores candidatos para ir a la contienda electoral de octubre. Esta interna va ampliar la base de sustentación del peronismo. De las Primarias va a salir el proyecto más potente, más amplio y más moderno, y eso nos va a llevar a la victoria en las generales. Estamos convencidos y hoy más que nunca lo veo a Florencio (Randazzo) encaminado hacia ese destino.-¿Crees que a Randazzo y en especial a vos como armador en el interior le es más fácil que el que por ahí tienen quienes están al mando del armado en el Conurbano?-Me parece que es un momento histórico y en lo que a mi respecta lo tomo con una enorme responsabilidad. No es tiempo para tibios, hay que tener mucho coraje para saber también apuntar al futuro. Nosotros estamos pensando además en el 2019 para lo cual va a ser muy importante escuchar a Florencio, escuchar cuál es su idea para la Provincia y el país. A partir de esas propuestas buscaremos frenar la embestida del gobierno que perjudica a tantos acores de la sociedad.-Una de las grandes quejas de 2013 y 2015 pasa por el armado de las listas, por el hecho que fueron armados por diez o quince personas y que los principales lugares fueron para dirigentes cercanos al kirchnerismo y se dejó afuera al peronismo tradicional. ¿Ustedes si le van a hacer lugar a todos?-Por supuesto. Y vale decir que la inmensa mayoría de los intendentes, más allá de la mirada que tienen hoy, han renegado del armado de las listas. Gran parte de los jefes comunales del peronismo se vieron perjudicados por los armados que no contemplaban la territorialidad, el valor de la representatividad territorial. Por eso entendemos que llegó el momento de la construcción de abajo hacia arriba y no solo pensando en los dirigentes. Hay que darle poder a la sociedad y ampliar la base de sustentación del peronismo. Tenemos que hablarle a los sectores progresistas, a los sectores del radicalismo que claramente no se ven representados por el gobierno nacional, los sectores industriales, los trabajadores. Es mucha la masa de vecinos bonaerenses que necesita un espacio político que emerja y los pueda representar.-Recién hablabas del peronismo, del progresismo… ¿Stolbizer y Massa tienen lugar en el randazzismo?-La participación de Alberto Fernández como un hombre importante en la campaña abre también la posibilidad de sumar dirigentes que en algún momento fueron parte de este proyecto y que luego conformaron otros espacios políticos. Cuando hablo de ampliar hablo de poder darle volumen al espacio político, de la mano de dirigentes, sin perder de vista lo más importante, la sociedad.-¿Ves a una Cristina candidata?-Ella no ha dicho nada. Muchos hablan por Cristina, pero la realidad es que aun no se ha pronunciado. Ella será la que tome la decisión. En este momento lo importante es tener certezas, y hoy esas certezas están en este espacio, que cada vez es más importante y que tiene como candidato a Florencio Randazzo.