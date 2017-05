ARMADO ELECTORAL

En Lanús, Cambiemos oficializó el lanzamiento de la mesa de la Tercera

Dirigentes de todos los espacios que conforman Cambiemos dejaron sellado el ámbito de discusión partidaria de la Tercera sección electoral. Los 7 intendentes de Cambiemos tendrán un rol importante en el armado de la sección.

En el territorio del oficialista Néstor Grindetti (Lanus) Cambiemos lanzó oficialmente la mesa de la Tercera Sección. Con un acto llevado a cabo en el club El Provenir, las 4 fuerzas que confluyen dentro de la alianza gobernante (Pro, UCR, Partido Fe y Coalición Cívica) se dieron la mano y sellaron el pacto para trabajar orgánicamente en materia de política.La mesa será la ordenadora de los egos y la que rija la matriz para que Cambiemos le saque el mayor jugo posible a la combinación de candidatos factibles para este 2017.El operativo campaña que se teje detrás de este armado le brinda un protagonismo inexcluyente a los intendentes de la región electoral. Serán los alcaldes que gobiernan sus territorios los encargados de fortalecer el armado en las otras ciudades donde Cambiemos no tiene el control de los ejecutivos.Así las cosas, 7 de los 19 alcaldes que tiene el distrito, deberán arremangarse. A saber: Martiniano Molina (Quilmes), Néstor Grindetti (Lanús), Gonzalo Peluso (Magdalena), Jorge Nedela (Berisso), Mauricio Gómez (San Vicente), Oscar Capelletti (Brandsen), Jorge Echeverri (Lobos).Al respecto, uno de ellos, el quilmeño Martiniano Molina habló sobre la importancia que este ámbito de discusión tiene para unas elecciones donde Cambiemos buscará plesbicitar su gestión: “Tenemos que ratificar el rumbo del cambio para no volver atrás”, señaló.Y agregó: “los resultados de las próximas elecciones van a ser el reflejo de nuestro trabajo diario como equipo, como dirigentes con la misión de mejorarle la vida a la gente, ese es nuestro mandato, en eso están enfocadas todas nuestras fuerzas".Pero los jefes comunales no estuvieron solos. Hasta Lanús se acercaron funcionarios bonaerenses y nacionales como el Vicegobernador, Daniel Salvador; el Secretario de Interior, Sebastián García De Luca; el Secretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell y el Director del Grupo Banco Provincia e intendente de Vicente López, Jorge Macri.