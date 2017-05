CAMARA BAJA

Diputados convirtió en ley la baja de Ingresos Brutos para créditos hipotecarios

Se aprobó la iniciativa del Ejecutivo bonaerense que busca favorecer a quienes están en busca de su primera vivienda. Además se giraron al Senado dos proyectos en materia de DDHH: el que limita la aplicación del 2x1 y la creación de una Bicameral para monitorear genocidas presos en cárceles bonaerenses

La Cámara Baja sancionó esta tarde la ley que establece la baja de ingresos brutos en créditos hipotecarios. La iniciativa del oficialismo fija que las entidades financieras, bancarias y no bancarias, tengan una quita en la alícuota de ingresos brutos del 6,5 puntos porcentuales en los costos de créditos hipotecarios y de esta forma puedan ofrecer una cuota más accesible a los potenciales clientes.El objetivo del Ejecutivo bonaerense fue ponerse en línea con la política financiera nacional que, a través de los bancos oficiales, impulsa créditos hipotecarios a 30 años para montos de hasta un millón de pesos, y así dar respuestas al déficit habitacional que existe en el país.En la Provincia las entidades financieras, bancarias y no bancarias, pagan un 8% en Ingresos Brutos por los servicios correspondientes a los intereses y ajustes de capital de los préstamos hipotecarios otorgados a personas físicas, con destino a la compra, construcción, ampliación o refacción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Tras la reglamentación de la flamante ley, pasarán a pagar 1,5%.Tras la aprobación de la iniciativa, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, el massista Jorge Sarghini, dijo: "No escapó la línea de créditos hipotecarios a ese vicio impositivo de los últimos años que todavía no hemos podido romper que es ir cargando sobre el peor impuesto de la Provincia, que es ingresos brutos, la carga tributaria".En tanto, tras conocerse la aprobación, el director de ARBA, Gastón Fossati, subrayó que “la medida apunta a reducir la presión tributaria en Ingresos Brutos, de manera de abaratar las cuotas de los créditos hipotecarios y contribuir a que muchos vecinos puedan alcanzar el sueño de la casa propia”.Fossati destacó que “la iniciativa impulsada en la provincia de Buenos Aires por la gobernadora María Eugenia Vidal generó un importante consenso en distintos sectores, ya que busca dar respuesta a una demanda concreta de la sociedad. Esta medida, que compromete a todos los niveles de gobierno, favorecerá el acceso a la vivienda y dinamizará la actividad inmobiliaria”.Por otro lado, durante la sesión se aprobó el proyecto de ley “candado” diseñado por el bloque del Frente Renovador, que limita la aplicación del 2x1 luego del controvertido fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que redujo la pena de un condenado por delito de lesa humanidad.Al respecto, Ramiro Gutiérrez, diputado y vicepresidente del Cuerpo, autor del texto, afirmó que “desde el Frente Renovador diseñamos un artículo candado que cierra la interpretación judicial para aplicar el 2x1, establecemos la prohibición absoluta de su aplicación como ley más benigna en el contexto del proceso penal bonaerense, sea para delitos de lesa humanidad, sea para delitos comunes”.“El polémico fallo que habilitó el 2x1 significó un retroceso para todos, menos para la mayoría de la Corte Suprema” dijo el legislador, “por eso estamos proponiendo en la Provincia de Buenos Aires un punto final a las interpretaciones judiciales que permitían la ficción de que un día de detención se cuente como dos”.Además, se aprobó la iniciativa de creación de una Comisión Bicameral para monitorear todos los genocidas presos en cárceles bonaerenses hasta que se agote el último de los procesos.Sobre esto, Gutiérrez resaltó: “Es necesario crear una Comisión de representación bicameral con la especialidad suficiente que le permita monitorear y verificar el cumplimiento de las mandas constitucionales y legales secundarias para los detenidos y alojados por delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra en los penales e instituciones de jurisdicción provincial”.“Por la incidencia histórica que los sujetos activos de estos crímenes representan para nuestra memoria colectiva, en plena garantía del derecho a la información que deben poseer las víctimas y los ciudadanos en general, es necesario disponer de un órgano operativo del poder legislativo que monitorea su situación hasta el agotamiento de la intervención judicial en el último caso en juzgamiento”, explicó el vicepresidente de la Cámara de Diputados.La “Comisión Bicameral Para el Seguimiento y Monitoreo de la situación procesal de los Detenidos y Alojados por Crímenes de Lesa Humanidad, Genocidio y Guerra en Unidades Penales Bonaerenses”, tendrá por objeto un seguimiento de cada una de las causas de quienes se encuentren alojados en el Servicio Penitenciario Bonaerense coordinando el registro y contralor de los procesos abiertos a fin de que el Estado provincial, representado en uno de sus poderes, sea un colaborador activo en cumplimiento de las obligaciones de nuestro país en materia de derechos humanos.Ambos proyectos fueron girados al Senado, donde el massismo deberá juntar adhesiones de los demás bloques para alcanzar la sanción de las normas.Por último, la Cámara de Diputados aprobó el régimen de Participación Público Privada, que permite la inversión directa del sector privado en obras de infraestructura que en palabras del diputado de Cambiemos, Marcelo Daletto, establece que “será el privado quien financie la obra pública, quien podrá recuperar su inversión a través de usuarios o futuros aportes del Estado”.En tanto, la sesión en la Cámara de Diputados se inició con un homenaje a Alberto Balestrini y Andrés Bevilacqua. Al respecto, hablaron el diputado del Frente Renovador Rubén Ledesma, y la legisladora Liliana Pintos, ambos de La Matanza. Además, le entregaron una placa a Pedro Bevilacqua, hermano de Andrés, y a María del Carmen Cardo, esposa de Balestrini.En otro orden, Eduardo Cergnul renunció al cargo de secretario legislativo y asumió en su lugar María Renata Scafatti. Además, se aprobó la renovación de la licencia extraordinaria de Sebastián García de Luca, quien cumple funciones como segundo en el Ministerio del Interior que conduce Rogelio Frigerio.