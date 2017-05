TEMPORADA DE PASES

Randazzo suma un nuevo diputado y arma su propio bloque en la Cámara Baja

Tras reunirse con el ex titular de Transporte, el legislador Eduardo Marcelo Torres abandonó la bancada comandada por Juan José Mussi. Lejos de la unidad, el bloque de los 17 ya tiene la primera baja del año

El Poder Legislativo nunca queda exento de las internas partidarias. Luego de las diversas fracturas que hubo en los bloques del Frente para la Victoria-Partido Justicialista en ambas Cámaras tras la derrota electoral, los intentos de unidad de este año dieron sus frutos en el Senado, pero fracasaron en Diputados. Las conversaciones para unificar el bloque de los 17 del Frente para la Victoria con el FPV-PJ y el Peronismo para la Victoria-FPV estuvieron condicionadas desde un principio a la espera de la definición de los candidatos, y con el panorama un poco más allanado, ya empezaron los primeros movimientos.El diputado Eduardo Marcelo Torres fue el primero en confirmar su pase tras el lanzamiento de la candidatura de Florencio Randazzo a senador por la Provincia. El ex titular de Transporte hace tiempo que empezó su campaña y continúa juntando adhesiones para enfrentar la interna dentro del peronismo. Como había anticipado La Tecla.info, el legislador no sentía pertenencia por el bloque K hacía meses, y finalmente, luego de reunirse con el ex ministro, se decidió a dar el paso.La jugada del randazzismo dentro de la Cámara Baja es cerrar el frente en un solo bloque, y con esta nueva adquisición, se da por iniciada la temporada de pases. Según dijo el diputado Fernando Chino Navarro a este medio días atrás, “Hay muchos que dudan, erróneamente, de la candidatura de Randazzo. Igual hay que aclarar que candidatos confirmados no tiene nadie, ni el oficialismo ni ninguna vertiente del peronismo. Cuando las definiciones estén, sobre todo vinculadas a las propuestas, muchos compañeros van a cambiar de lugar. Incluso hoy hay intendentes que hablan con todos los espacios, con Randazzo, con La Cámpora, con Espinoza. Y está bien que así sea, es sano”.