PERGAMINO

Polémica en Cambiemos por pago de subsidios de intendente a su club

Se trata de Javier Martínez, jefe comunal de Pergamino, a quien acusaron de otorgar casi 3 millones de pesos para que el Douglas Haig, del que fue presidente, abone los sueldos de los jugadores. “No tengo tiempo de contestar pavadas”, le respondió a LaTecla.Info al respecto.

Javier Martínez, hincha fanático y ex presidente del club Douglas Haig de Pergamino, le habría otorgado casi 3 millones de pesos en subsidios para el pago de sueldos de los jugadores, con dinero del Estado.Según trascendió, la suma exacta es de 2.950.000 pesos, distribuidos en seis aportes de 200 mil, dos de 150 mil, uno de 500 mil y uno de 950 mil pesos, a modo de ayuda financiera a la entidad que habrían sido para abonar los salarios de los 19 jugadores que diputan el Torneo de la B Nacional.El dinero otorgado proviene, por supuesto, de las arcas públicas. Es decir, de la recaudación impositiva que abonan los vecinos de la localidad todos los meses. Si bien otorgar un subsidio a un club deportivo no significa una irregularidad, sí llama la atención que se trate de una institución que el propio intendente presidió durante siete años y del que se pidió licencia para asumir al frente de la Municipalidad.De acuerdo a lo consignado por Primera Plana de Pergamino, los millones otorgados a Douglas Haig están documentados en nueve expedientes que se iniciaron por pedido de la institución rojinegra.Consultado por la noticia que generó revuelo, hasta dentro del propio oficialismo, el intendente Javier Martínez le dijo a LaTecla.Info: “No leo eso, y no tengo tiempo de contestar pavadas”.“Estoy en vialidad nacional tratando de firmar un convenio muy importante para la ciudad y por otro lado, mi gabinete está con la custodia presidencial preparando la visita del Presidente el día lunes”, añadió y precisó que Macri estará en Pergamino junto a la gobernadora María Eugenia Vidal para inaugurar obras hidráulicas.