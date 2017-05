ESCANDALO JUDICIAL

De Jesús, Boudou y De Vido, complicados: “Todos pueden ir presos”

El concejal de Cambiemos, Marcos García, quien denunció a los funcionarios por irregularidades en la construcción de un plan de viviendas en La Costa habló sobre el avance de la Justicia. El intendente, prefirió el silencio.

La Justicia, por orden del juez Ariel Lijo, comenzó a peritar el plan de viviendas del partido de La Costa por el que fue denunciado el ex vicepresidente Amado Boudou, junto a los dos últimos intendentes del distrito, Juan de Jesús y su hijo Juan Pablo, y el ex ministro de Planificación, Julio De Vido.En efecto, la investigación judicial –iniciada a raíz de una nota publicada en revista La Tecla- hace hincapié en el pago a la empresa Canteras FC por la construcción del Plan Federal de Viviendas que, finalmente, no se concretó.“Es una denuncia de cuando Boudou ejercía la secretaría de Hacienda en el partido de La Costa. Se contrató a una empresa Cantera SA, que iba a ejecutar obras a valores de 300 millones de pesos (actualizados a hoy), recibió el pago total en dos pagos. Hoy está quebrada”, detalló el concejal Marcos García, quien formuló la denuncia, en diálogo con Cadena Rio (88.7).En este sentido, señaló que la novedad en la causa tiene que ver con las nuevas pericias ordenadas por el juez federal Ariel Lijo. “Están trabajando con el expediente en mano y no descarto tener novedades en los próximos días. Están implicados los dos De Jesús, Boudou y De Vido. Hay que decir la verdad, Cantera es de estos funcionarios para luego quebrarla y cobrar los activos”, apuntó el edil oficialista.Para García, la maniobra “fue alevoso. Hay mucha gente viviendo en esas casas, en algunas la gente las ocupó y las terminó con su dinero, en otras no se hicieron ni siquiera los cimientos”.“Hay otros actores involucrados, llega hasta Martín Insaurralde, porque es uno de sus funcionarios, Adrián Santarelli, es quien le paga los cheques a Cantera cuando se va Boudou, él no llega a pagar. Boudou es un acto secundario en esta historia”, añadió.En cuanto a la responsabilidad del actual intendente de La Costa, Juan Pablo De Jesus, el denunciante explicó que oficiaba de secretario general de la Municipalidad, y después del pago a la constructora “intenta otro pago en su intendencia a través del Banco Hipotecario” y advirtió que hasta hace pocos meses, “uno de los concejales de De Jesus manejaba una camioneta de la empresa Cantera”.“Creo que Boudou y otros pueden ir presos. Cobraron y se fueron”, concluyó.LaTecla.Info intentó, infructuosamente, comunicarse con el intendente de La Costa.