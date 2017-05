ELECCIONES 2017

Intendente peronista no descartó una alianza con Massa, pero recién para 2019

El intendente de Escobar analizó el escenario electoral y rechazó un posible acuerdo con el líder del Frente Renovador para los comicios de medio término, aunque dejó la puerta abierta para las presidenciales.

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, dialogó con Cadena Rio (88.7) para analizar el escenario electoral del peronismo, de cara a las elecciones de medio término, en medio de una disputa por candidaturas y armado de listas.En este sentido, apuntó que “quienes quieren ser candidatos deben expresar sus deseos de serlo. Hasta ahora, no hay definiciones sobre quiénes quieren ser”, expresó en relación con los casos específicos de Cristina Fernández de Kirchner y Florencio Randazzo, quienes son postulados como los posibles aspirantes a encabezar las boletas.En cuanto a su consideración personal y la del grupo de intendentes que integra, Sujarcuck señaló: “Estamos procurando la unidad, tratando que haya una síntesis que nos contenga a todos. Si no puede ser, veremos las expresiones, si es Randazzo u otro.“No creo que sea lo mejor ir a una interna. No es que esté mal, hasta diría que es muy probable que pase, pero vamos a trabajar hasta último momento para contemplar una unión”, añadió.Por último, consultado por un posible acuerdo con el Frente Renovador, señaló: “Es un espacio político que se ha consolidado. En las próximas elecciones hay tres espacios que van a concentrar la mayoría de los votos: el Frente para la Victoria, el oficialismo y el Frente Renovador. Después de esta elección, cuando cada uno de los espacio vea su caudal electoral, se vendrá una segunda etapa de trabajo conjunto para 2019”.