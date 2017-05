NUEVO DESAYUNO

La Tecla pone el ojo en “la comunicación política en un año electoral”

En una nueva edición del desayuno de debate, la séptima, se pondrá en discusión la comunicación en un año de elecciones. Participarán destacados especialistas en la materia.

CNA Multimedios, con revista La Tecla a la cabeza, invita a una nueva edición de los ya clásicos desayunos de trabajo. En esta oportunidad el debate estará centrado en " la comunicación política en un año electoral”El evento, que se realizará el martes 30 de mayo, desde las 10 de la mañana contará con la participación de especialistas en la materia. La presentación estará a cargo del doctor Mario Baudry.Además, disertarán el diputado provincial y presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Daniel Ivoskus; el consultor y analista político, Hugo Haime; y el licenciado en Ciencias Políticas y extitular del Banco Provincia, Gustavo Marangoni.El cierre de la nueva edición estará a cargo del secretario de Medios de la provincia de Buenos Aires, Mariano Mohadeb.El encuentro en el Hotel Corregidor de La Plata, se podrá asistir, de manera gratuita, confirmando asistencia a los teléfonos que figuran en la invitación (0221 – 4273709 ó 0221 4830518).Es el séptimo desayuno organizado por el grupo La Tecla con el objetivo de sumar nuevas visiones a los encargados de la toma de decisiones trascendentales en el territorio bonaerense.En la primera edición se abordaron diferentes temáticas basadas en el estudio de la realidad socio-económica y se realizó la presentación de “El Termómetro”, autoría del ex presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez.La segunda edición tuvo a diferentes analistas políticos y al ministro de gobierno, Federico Salvai, debatiendo sobre la Provincia que pasó y la que viene, sobre todo a corto plazo, en 2017. Estuvieron los consultores Ricardo Rouvier, Julio Burdman y Hugo Haime.En el tercer desayuno se abordaron las perspectivas económicas para el año que comenzó, siendo el principal orador el titular de la cartera de Hacienda provincial, Hernán Lacunza.En el cuarto encuentro se debatieron los desafíos sobre la Justicia y el Servicio Penitenciario Bonaerense, con contó con la exposición protagónica del secretario de Justicia, Adrián Grassi y el titular del SPB, Fernando Rozas.El quinto y último, tuvo la mirada puesta en la seguridad, y contó con la presencia del ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, y el ex Secretario de Seguridad de la Nación y actual senador provincial, Sergio Berni.El más reciente de los desayunos, basado en las políticas agropecuarias de la provincia de Buenos Aires contó con la participación del titular de la cartera de agroindustria, Leonardo Sarquis; del diputado nacional y ex ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta; el ex ministro de la misma cartera, Raúl Rivara; y el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Matías de Velazco.