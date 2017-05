ESCENARIOS

Con los candidatos en punta, Cambiemos lanza la mesa de la Tercera

Convocados por Néstor Grindetti, se presentará la mesa seccional del oficialismo. Será a las 18 en el Club Atlético El Porvenir y participarán Héctor “Toty” Flores y Gladys González.

Este jueves será un día clave para Cambiemos. Es que, tal como anticipó LaTecla.Info, lanzará la mesa de trabajo en la Tercera Sección Electoral, uno de los bastiones más fuertes del peronismo.Según pudo saber este medio, el acto servirá a modo de presentación de los candidatos que participarán en los comicios de medio término que, casualmente, pertenecen al mencionado territorio: Gladys González (Avellaneda) y Héctor “Toty” Flores (La Matanza); y aunque no pertenezca a la Tercera, no se descarta la participación de esteban Bulrrich.Las figuras centrales, además, estarán acompañados por los denominados “dirigentes sin tierra”, que tendrán un rol central en el lanzamiento de la Mesa porque será quienes busquen la revancha. Ellos son: Carlos Regazzoni, extitular del PAMI (Almirante Brown); Evert van Tooren, titular del Instituto de la Vivienda (Esteban Echeverría); Pablo Alaniz y el ahora exmassista Dardo Otonello (ambos de Florencio Varela); Hernán Lewin (Lomas de Zamora); Rubén Barabani y Alvaro González (ambos de Ezeiza); y Adrián Urreli, quien es mano derecha de Grindetti en Lanús y ostenta el cargo de jefe de Gabinete de dicha comuna.Entre los roles centrales en la conformación de la mesa, junto con el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell, está la funcionaria Gabriela Besana.En tanto, una parte de la construcción de fortaleza para el oficialismo recayó en el denominado “peronismo en Cambiemos”, con Jesús Cariglino y Osvaldo y Gabriel Mércuri, además de Gerónimo “Momo” Venegas, líder del partido FE.En tanto, el Secretario General de la Gobernación, Fabián Perechodnik, le asignaron el rol de facilitador en el distrito de Berazategui, comandado por el kirchnerista Patricio Mussi.Previo al lanzamiento, los hombres y mujeres de Cambiemos de la Tercera se reunieron en Lanús durante el último fin de semana.Convocados por Néstor Grindetti, intendente de Lanús, los pesos pesados de Cambiemos en la Tercera sección compartieron un almuerzo, el pasado sábado, que tuvo a las elecciones de medio término como eje central. Además, los alcaldes del espacio que no transitan los mejores días en el Gobierno, presentaron sus principales problemas.Cerca de quince dirigentes dijeron presentes. Además, del anfitrión estuvieron su par de Berisso, Jorge Nedela; de San Vicente, de Mauricio Gómez; de Lobos, Jorge Etcheverry; los legisladores Walter Lanaro, Fernando Pérez, María Elena Torresi, Lorena Petrovich, Eduardo Schiavo.Además de Gabriela Besada, y el dirigente peronista, Osvaldo Mercuri; más el sanvicentino, Fernando Canto.En ese sentido, la reunión que se produjo el último fin de semana tuvo un importante momento para que los alcaldes de Berisso, Lobos y San Vicente hagan públicas las problemáticas que atraviesan en sus distritos. Dichas comunas no transcurren los mejores días, e incluso desde el PJ catalogaron a la gestión de Mauricio Gómez como “de las peores del país”.Además, la oposición de cada partido trabajar fuertemente para recuperar el gobierno, como ocurre en Berisso, que si bien hay varios sectores divididos, todos cierran filas a la hora de atacar al gobierno local.Cabe destacar que, según manifestó una fuente inobjetable de la Gobernación bonaerense, la Tercera se lanzará antes que la mesa de la Primera por la particularidad de la misma. “En la Tercera tenemos algunas falencias, no hay mucha representación de peso; tenemos a Néstor (Grindetti) y a Martiniano (Molina), pero el resto hay que trabajarlo”, expresaron a La Tecla.Para el Gobierno, en dicha región, los faros de gestión son las que llevan adelante los gobiernos de Lanús y Quilmes, en ese marco Grindetti tendrá un rol central como cabeza de la mesa seccional, secundado por Molina.No obstante, con las figuras de González y Flores como los principales candidatos de Cambiemos para los comicios de medio término, el lanzamiento de la Mesa toma otro color. Un color netamente electoral.