LA PLATA

Tiros frente a la casa del fiscal Cartasegna

Por si le faltaba más al capítulo Cartasegna, esta madrugada se produjo un tiroteo frente a su casa de la localidad Gonnet, en La Plata. Son varias las hipótesis que se manejan. No se descarta un hecho de inseguridad.

El hecho se produjo alrededor de las 5.25 de la mañana y en este momento decenas de policías se encuentran en el lugar de los hechos, hasta ahora sin hacer declaraciones a la prensa. Aunque no se descarta que se trate de un hecho de inseguridad, se manejan otras hipótesis.Ayer, por caso, el comisario Raúl Frare, ex jefe de la comisaría de Villa Elisa, y el actual jefe de la 7ma, Leandro Sarina, fueron detenidos en el marco de una investigación por recaudación ilegal con abogados “caranchos”, causa que inicialmente había estado en manos de Cartasegna.Las detenciones, confirmadas a La Tecla.Info por fuentes judiciales, se produjeron luego de que la Jueza de Garantías Marcela Garmendia aceptara el pedido del fiscal Marcelo Martini, para tres comisarios, dos de los cuales ya fueron aprendidos.Frare, otros ocho comisarios de la policía bonaerense y una oficial están imputados en la causa por los sobres con más de 153 mil pesos de presuntas coimas hallados el año pasado dentro de la Jefatura Departamental de La Plata.Todos esos, menos la oficial, habían sido detenidos en noviembre pasado, pero tras varias presentaciones en la justicia recuperaron la libertad en enero, aunque uno de ellos, el ex comisario Federico Jurado, murió dentro del penal por “causas naturales”.Por el momento, el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, no descartó ninguna hipótesis respecto al nuevo ataque que involucra al fiscal.En declaraciones televisivas, el jefe de fiscales explicó lo sucedido: “Habrían mostrados chalecos antibalas, el cabo de custodia los quiso identificar y respondieron con balas, ahí se produjo el intercambio de disparos”, comentó.Asimismo, detalló que “la investigación apunta al comienzo del episodio, a la descripción física y al modo que actuaron, no es lo mismo un profesional que una persona que no lo sea”.“Desde el comienzo de los episodios, no vamos a cerrar ninguna hipótesis. Existía una versión de que podría haber dirección entre las amenazas y una investigación que el lleva. Se están despejando algunas dudas y en función de eso se están consolidando hipótesis, la más probable no se puede hacer pública”, cerró Conte Grand.Vale recordar que el pasado 3 de mayo, Cartasegna, apareció en su despacho de tribunales golpeado, asfixiado y atado, situación catalogada luego como "llamativa", pues la víctima no pudo ver al agresor que lo sorprendió por la espalda y que tras agredirlo le dejó la palabra Nisman escrita con azúcar en el piso.Cartasegna pudo llamar por teléfono para pedir ayuda, pero cuando sus auxiliares y custodios policiales llegaron para asistirlo se encontraron con la puerta del despacho cerrada con llave por dentro. Forzaron la puerta y hallaron al fiscal en estado de shock y con marcas en el cuello como si lo hubiesen tratado de estrangular.