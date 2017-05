ERA ANTES...

“Randazzo hizo que perdiéramos la Provincia, cuando tenía que jugar no jugó”

Unas horas antes que el ex ministro de Transporte Florencio Randazzo le hablara al padre Pepe respecto a su candidatura, el paceño Mario Ishii lo cruzó fuerte por no haber jugado en 2015 y además resaltó que por hora no está ni con él ni con Cristina

-¿Qué análisis hace de la actualidad del peronismo bonaerense?-El problema del peronismo pasa hoy por la incertidumbre. Quienes pretenden conducir no se muestran, entonces es muy difícil. La gente no se puede referenciar ni con uno ni con otro, pues no aparecen en la vidriera. Lamentablemente parece que tienen pensando esconderse hasta último momento. Tendrían que aparecer ya aclarar quienes van a salir a disputar las intrernas abiertas. El peronismo tiene que salir a convocar.-Uno de los que parece con ganas de salir a jugar es Randazzo...-Yo me mostré crítico con él porque cuando tenía que jugar no jugó, cuando el peronismo decidió sacarlo a la cancha, decidió no salir. Al no jugar hizo que se perdiera la Provincia. Era un hombre que ocupaba un lugar importante en el Gobierno, incluso ya lo había ocupado durante la administración de Néstor.-¿Randazzo tiene que pagar esa determinación de haberse bajado de la posibilidad de ir por la Gobernación en 2015?-Tendría que haber jugado antes. Ahora no sé que quiere, una diputación, una senaduría, la verdad no sé. Será la gente la que decida si está para ganar, pero insisto, cuando nos tenía que representar, no nos representó. Yo estaba en el Senado y me pidieron que baje al municipio para dar una mano, que dicho sea de paso lo encontré muy mal. Randazzo no colaboró, priorizó la de él.-¿Dónde está parado Mario Ishii hoy, a tres meses de las PASO?-Nosotros aun no adherimos ni a la lista de Randazzo ni a la de Cristina. Honestamente tengo mucho trabajo en el municipio. Calculo que en unos 45 días empezaré a dedicarme fuertemente a la política. Si tengo adherir a algún espacio lo voy a hacer y si los tengo que enfrentar también lo voy a hacer. Yo no tengo problemas, siempre fue así. Antes ya me medí con Scioli. Si el peronismo no se abre el escenario será distinto al de la unidad. Hoy no hay ningún escenario.-Crees posible que Massa juegue en el peronismo...-Creo que en un año más o menos Randazzo y Massa van a estar juntos en el peronismo. Ellos se conocen hace mucho tiempo. Estas elecciones van a ser ordenadoras.-¿Si Cristina es candidata, te ves con ella?-Habría que hablar. El problema pasa por la estrategia de campaña. El espacio tiene que ser amplio, abierto, sino caemos en la misma de siempre, que nos llevaron a la derrota.-¿Si te llama Cristina ahora por teléfono, qué te gustaría escuchar?-Saludarla simplemente. Hola Mario, cómo estás. Hola Cristina, cómo estás. Hace mucho que no la veo. Ni siquiera por teléfono hemos hablado.